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пятница, 14 июня 2019 07:50

"Вытек концентрат, 200 граммов хватает на гектар. А нам говорят, что разлился прилипатель"

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- Чиновники обманывают людей. Врут, что разлилась химия третьего класса, безопасная. Сказали, что воду можно пить. А мы задыхаемся, некому помочь, - говорит Валентина из села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области.

На рассвете 9 июня в пруд за селом упал грузовой микроавтобус "Мерседес Спринтер". Перевозил ядохимикаты для обработки земли: инсектициды, фунгициды и пестициды. От удара загорелся, 880 л яда попало в воду. Водитель с напарником убежали, потому что препараты стоимостью 870 тыс. грн были краденые - их отобрали у фермеров из хозяйств Липовецкого и Козятинского районов.

Пруд стоит на притоке реки Рось. Под угрозой отравления оказались более 350 тыс. человек из городов и сел, которые брали воду из бассейна реки ниже по течению. Водоснабжение в городах прекратили. Через два дня водозаборы возобновили, потому что по словам чиновников уровень яда не превышал допустимую норму.

Збаржевка - в 21 км от райцентра и почти в 100 км от Винницы. Имеет площадь 0,196 кв. км и 457 жителей. Большинство работают на местном сахарозаводе или нескольких частных агропредприятиях.

За 3 км до Збаржевки асфальтовая дорога заканчивается. Дороги в селе - грунтовые, обильно покрытые глубокими ямами. После обеда 11 июня захожу в магазин в центре. У входа под навесом - стол и скамейки. Двое мужчин пьют пиво, обсуждают аварию.

- При чем тут Белая Церковь? Где она и где случилась авария? - удивляется 72-летний Анатолий. Одет в красную кепку и камуфляжную куртку. Курит "Приму" без фильтра. - Рось не течет через Белую Церковь. Наш пруд впадает в приток Роси, а та идет на Володарку, поворачивает на Умань. Я рыбак, знаю.

Крестьяне вспоминают, что 9 июня к ним приезжали экологи. Брали пробы воды, запретили ловить рыбу, купаться, поить скот. Вода из колодцев, сказали, нормам соответствует.

- Вчера я был на том месте, - продолжает Анатолий. - Вода красная, очень воняет химией. Вся рыба подохла. На месте аварии в воде стоит ива. Этот водитель был приезжий. Наши все знают, что там крутой поворот. А этот не справился. Затем специально подожгли машину и скрылись на другой.

В сельском совете о событии вспоминают неохотно. Говорят, журналисты надоели.

- Показатели в реке Рось в норме, - убеждает секретарь сельсовета Татьяна Степановна, 54 года. У нее рыжие волосы и несколько золотых зубов. - А пруд запретили спускать. Говорят, надо 10 лет, чтобы химия вышла из воды.

Пруд, в который упал микроавтобус, огражден красно-белой лентой. Место аварии на берегу размером 4 на 7 м засыпано известью. Вода - красного цвета, воняет гнилью. На поверхности плавает дохлая рыба.

У пруда местная жительница ссорится с сельским головой. Тот дает интервью для столичного телеканала, уверяет, что показатели в норме.

- Что вы обманываете людей?! - кричит женщина. Представляется Валентиной. - Здесь была страшная авария. Пожарники даже не проверили дно пруда. В воде плавала куртка. В день аварии полицейские вытащили из воды 150 канистр с ядохимикатами. Работали в резиновых перчатках. Их выбросили на берегу.

- К нам приезжал управляющий агрофирмой, - к разговору присоединяется муж Валентины 58-летний Юрий. В шортах, на голове - военная фуражка. - Имеет 30 тысяч гектаров земли. Переписал список химикатов, попавших в воду. Говорит, что это концентрат. 200 граммов разводят в трехтонной бочке, хватает на гектар поля. А нам говорят, что разлился прилипатель (средство для продления действия пестицидов на растениях. - ГПУ).

Юрий показывает место аварии.

- Тут этот бус лежал. На машине не было живого места. Видимо, люди вылетели, когда ударились в иву. Может, еще в воде, никто не проверял, - говорит. - Все думают, что очень умные, а мы - дураки. Там одна канистра химии стоит 4700 гривен. Воняет. Во рту - будто стирального порошка наелся. Автобус достали до обеда, а яды вытекали до шести вечера. Люди все засыпали сами.

К разговору присоединяется голова села Василий Манилец. В руках держит две 1,5-литровые бутылки из-под напитка "Караван". Говорит, планирует набрать в них воды для областной экологической службы.

- Экологи говорят, что опасности нет, - говорит Василий Николаевич. - В тот день была мутноватая, но шли дожди, очистилась. На границе с Киевской областью загрязнения уже нет. Но люди в селе переживают.

Жалуется, что руководство района и области не помогает ликвидировать последствия аварии, говорит. Местные все делают сами. Из области обещали только обустроить поворот на берегу, чтобы уменьшить угрозу аварий.

Автор: Михаил МАКАРУК
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