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четверг, 21 января 2021 05:40

"Выписали слишком много лекарств, это дало осложнения"

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В селе Водица Раховского района на Закарпатье не стало блогера 22-летнего Ивана ГАМОРА. С детства боролся с легочной гипертензией. Умер от осложнений болезни.

- О недуге знали только самые близкие. Никому не рассказывал, потому что не хотел, чтобы его жалели. Знала и любимая, которая была рядом до последнего,- рассказывает друг 22-летний Николай Сидоряк. - Иван лечился от воспаления легких. Ездили в Мукачево. Там ему назначили антибиотики и капельницы. Через некоторое время дома Ивану стало плохо. Отвезли в больницу. Сказали, что выписали слишком много препаратов, это дало осложнения.

Иван Гамор имел на ютюбе канал "Фигляр-ТВ". На него подписались более 11 тыс. пользователей.

— Познакомились с Иваном в соцсети лет шесть-семь тому назад. Отправил мне сообщение. Спрашивал, не знаю ли, где его любимая сейчас. Девушка Ивана была моей одноклассницей. Так и разговорились. Потом чаще виделись, он приезжал ко мне, — вспоминает Николай Сидоряк. — С детства Иван мечтал о блогерстве. Много времени создавал видео, имел множество ютюб-каналов. Еще в 2013-м снимал ролики об играх, монтировал их. Выкладывал песни на сайте, откуда их загружали пользователи. Так получил первые 14 долларов. Мечтал развить эту индустрию в Украине и заработать столько, чтобы его родные ни в чем себе не отказывали.

"Фигляр-ТВ" он создал сам. Вместе сделали для канала сериал "Васько на Чехи". Сняли на телефон первую и вторую серию. А потом я поехал на заработки, чтобы приобрести качественную камеру. Когда вернулся, съемки постоянно переносили. Впоследствии Иван попал в больницу, и отложили на лето. Но не сложилось.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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Дата
21
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