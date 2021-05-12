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четверг, 13 мая 2021 05:35

"Врачи говорили: не стоит настраиваться на оптимизм"

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Журналистка и преподавательница 53-летняя Анна Липкивская из Киева умерла от коронавируса. Со дня ее смерти прошло сорок дней.

- Когда у Анны проявились первые симптомы, лечилась дома, - рассказывает подруга, театровед 42-летняя Эльвира Загурская. - Через некоторое время ей стало хуже. Сразу госпитализировали. Рентген показал двустороннее воспаление легких. Впоследствии Анну забрали в реанимацию. Через несколько дней стало лучше, но врачи говорили: не стоит настраиваться на оптимизм. 21 марта ей внезапно стало хуже. Медики вынуждены были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. На третий день ее не стало.

Анну Липкивской считали одним из самых известных театральных критиков страны. Принимала участие во всеукраинских и международных театральных фестивалях. Сотрудничала со многими изданиями. Планировала издать сборник своих статей. Преподавала историю театра в Киевской эстрадно-цирковой академии.

- Анна была патриоткой. Прошла и помаранчевую революцию, и Евромайдан. Дома у нее висит не один флаг Украины, - говорит Загурская. - Оставалась верной своим принципам, друзьям и театру. Была человеком чрезвычайно глубоких знаний.

- Кроме высокой квалификации, Анна Липкивская была честная и открытая, - говорит драматург Павел Арье, 45 лет. - У нее была жизненная позиция. Никогда не говорила, что хотели услышать. Не боялась вмешаться в сложную ситуацию. В столице не засиживалась. Часто ездила на периферию смотреть спектакли. Тратила себя на тяжелые путешествия. Давала шанс тем, в ком видела перспективу.

С Анной Липкивской прощались в закрытом гробу. Тело кремировали. Прах похоронят на Байковом кладбище возле бабушки. У покойной остались родители.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

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