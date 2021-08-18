Внук Ивана Франко не оставил потомков

На 90-м году не стало последнего внука Ивана Франко - Роланда Тарасовича. У него были проблемы с сердцем. Жену Аллу Петровну похоронил несколько лет тому назад. С ней имели сына, но он умер в детстве. Потомков не осталось. С Роландом Франко попрощались 13 августа на Байковом кладбище в Киеве. Похоронили в семейном склепе.

- Роланд Тарасович всю жизнь отдал Украине и франковедению - рассказывает 36-летний Богдан Лазорак, директор Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи". - Мечтал, чтобы наш заповедник получил статус национального. Хотел поставить памятник Ивану Франко. В столице под него уже выделили землю. Много помогал усадьбе Ивана Франко. Делал все, чтобы сохранить наследие деда. Очень мудрый и рассудительный человек. Спокойно вел совещания, улаживал проблемные моменты. Своего деда называл глыбой. Переживал, когда началась война. Давал людям наставления, что нужно работать для пользы государства. Во имя того, чтобы наследие Франко стало всемирным.

Роланд Франко родился во Львове. Окончил политехнические институты - в Киеве и Львове. Работал старшим инженером технического управления Министерства топливной промышленности УССР. Возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения. С 1993 по 1996 был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.