Вместо шапок будут носить платки

В Киеве завершилась 49-я Украинская неделя моды. Проходила со 2 по 5 сентября в "Мистецькому арсеналі". За четыре дня дизайнеры провели почти 40 показов.

- После пандемии люди стали более чувствительными к фактуре. Поэтому комфорта сейчас хочется как никогда. Моя коллекция сочетает уют и элегантность, - говорит дизайнер 37-летняя Екатерина Сильченко. Ее показ открыл неделю моды. Модели демонстрировали костюмы, пончо, кашемировые джемперы, свитера-рубашки, комбинезоны, платья-футляры, пальто в стиле ретро. - Коллекция выглядит комфортной, с одной стороны, за счет теплых цветов - карамельного, кремового, песочного, оттенка морской соли и мяты. А с другой - благодаря использованию итальянского кашемира и ручной вязки. Все вещи приятные на ощупь. В таком наряде каждая женщина будет чувствовать себя стильной и беззаботной.

Сложный крой постепенно вытесняет простой. Бомберы, пончо и свитера-рубашки сшиты из многих деталей. В дизайне нужна смелость. Если не решаешься на такой, то загоняешь себя в рамки. Во время подготовки к Неделе моды с фабрики пришло бракованное пальто. Продавать его не могли, потому что у нас все должно быть идеально. Я взяла ножницы и начала действовать. Вышел костюм. Его надела на показ.

Дизайнеры Елена Ворожбит и Татьяна Земскова предлагают в этом сезоне носить приталенные пиджаки, широкие брюки, рубашки и куртки с накладными карманами и металлическими скобами.

- Минимализм и комфорт - девиз этого сезона, - говорит Елена Ворожбит. - Будут модные четкие линии, выверенные пропорции, спокойная гамма, минимум декора. Остаются актуальными просторные куртки и пальто, широкие штаны. Модные натуральные материалы: шерсть, вискоза, шов. Конкурируют с ними изделия из экокожи. В тренде - оттенки карамели, молока, какао, насыщенный цвет лайма, мяты и лаванды. Для образа рекомендуем сочетать одежду одного цвета.

Модельер 38-летний Андре Тан советует в этом сезоне обратить внимание на яркие цвета.

- Желтый или оранжевый плащ-дождевик - прекрасная возможность добавить цвета в повседневный образ. Модные и животные изображения. Многие женщины думают, что это выглядит вульгарно. Но это не так, - говорит Андре Тан. - В моду возвращается кейп - верхняя одежда без рукавов. Он одинаково хорошо сочетается с трениками, и с вечерним нарядом. Это прекрасная инвестиция в гардероб, потому что еще долго не будет выходить из моды. Актуальные будут пальто с мягкой линией плеч. Уже несколько сезонов популярным остается кожаный тренч. Но длина - только миди. Это лучший выбор с точки зрения практичности. Вместо шапки лучше приобрести платок из плотного материала. Он будет хитом сезона.

Чтобы не замерзнуть, можно купить теплое платье. В этом сезоне в моде облегающие мини или миди. Рекомендую сочетать их с грубой обувью. Это уравновесит образ. Также в моде - бра-топы. Их можно носить даже зимой поверх джемперов или платьев.