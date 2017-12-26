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среда, 27 декабря 2017 00:55

Владимир Шаинский умер от рака

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27 декабря в США на 93-ом году умер композитор Владимир Шаинский. Последние шесть лет был болен раком.

— Первую опухоль на желудке папе удалили в 2011 году, — рассказывает дочь 26-летняя Анна Шаинская. — Через четыре года болезнь опять дала о себе знать. Сделали еще одну операцию. Но с каждым днем он чувствовал себя все хуже. В последние дни не мог разговаривать.

Владимир Шаинский родился в Киеве в еврейской семье. Закончил Московскую консерваторию. Работал в музыкальной школе и в оркестре. В 2000-м выехал в Израиль. Через четыре года переехал в США.

Музыку начал писать во время службы в армии. Создал больше 300 песен. Треть из них — для детей. Его музыка звучит в мультфильмах "Крокодил Гена и его друзья", "Крошка Енот", "Трям! Здравствуйте!" и "Мама для мамонтенка".

Владимир Шаинский дважды был женат. У него остались трое детей.

Автор: Светлана КОРЖЕНКО
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Дата
27
декабря

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