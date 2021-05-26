Владимир Непийпиво и Константин Худолей погибли в командировке

Журналист 49-летний Владимир Непийпиво и оператор 60-летний Константин Худолей из Полтавы работали над очередным редакционным заданием 13 мая. После обеда ехали в село Кобеляки записать комментарий полиции. Возле села Гаевое Кременчугского района их "Тойоту Короллу" протаранил грузовик "Вольво". Мужчины погибли сразу.

- Это была самая крутая корреспондентская группа в Полтаве, - говорит журналистка 66-летняя Наталья Иванченко. - Володя был в курсе всего. Ему всегда могла позвонить и узнать какие-то события. Костя - талантливый оператор, фотограф. Прекрасный видеоинженер. Монтировал фильмы одним пальцем.

- Вова работал в нашем первом составе редакции новостей, - добавляет 68-летняя Лариса Темник, бывший руководитель редакции информационных программ областной государственной телерадиокомпании "Лтава". - Классный специалист. С замечательным чувством юмора, приятный в общении. С ним было легко работать. Помню, иду по коридору телерадиокомпании и слышу прекрасную музыку. Заглядываю в студию, а там Костя играет на рояле. Играл также на аккордеоне, гитаре.

Мужчины были женаты. У Владимира осталась дочь, у Константина - двое сыновей.

- Вова стоял у истоков телевидения в Полтаве. Был одним из тех, кто в первой половине 1990-х превращал с корпункт в полноценное телевидение. Всегда помогал молодым журналистам, - рассказывает журналистка 47-летняя Елена Вахницкая. - Володя и Костя были положительные. Обожали шутки, добрые розыгрыши. При этом - ответственные. Каждую тему Володя глубоко исследовал. Костя был интеллигентный, спокойный. Шикарно видел кадр. Едем как-то снимать что-то сложное и серьезное. Когда завершили, он побежал еще фотографировать какой-то цветок или бабочку. Позже из этого выходили шедевры. В обыденности Костя видел красоту.