Владимир Моренец умер в День Конституции

В Киеве умер литературовед и переводчик 68-летний Владимир МОРЕНЕЦ. У него было заболевание крови. Оно провоцировало появление опухолей.

- Когда разговаривали в последний раз, Владимир Филиппович не хотел говорить о болезни, - говорит бывший студент 49-летний Тарас Пастух. - 9 июня позвонил ему, чтобы поздравить с днем ​​рождения. Он четыре месяца провел в больнице. Его на несколько дней отпустили домой, чтобы отпраздновал. После этого должен был ложиться снова. Не жаловался на судьбу. Расспрашивал о моих планах. Было впечатление, что это обычный разговор и впереди нас ждет многое.

Владимир Моренец был доктором филологических наук. В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" заведовал кафедрой литературы. Был лауреатом Шевченковской премии.

- Сначала знал Владимира Филипповича заочно по его трудам. Они были настолько исключительные и отличались среди других работ о поэзии 1960-1980 годов, что я понял: за ними стоит выдающаяся личность, у которой можно чему-то научиться, - рассказывает Пастух. - Приехал из Львова в Киев на конференцию. Решил побывать в Киево-Могилянской академии и познакомиться с Моренцом. Многие пугали, что он серьезный и требовательный. Но я решился поехать. Профессор меня принял, согласился со мной работать. Он подходил к литературе, как к чему-то личному, тому, что является частью жизни. Поэтому и от учеников требовал самоотдачи. Моментами был резкий, потому что хотел, чтобы ученик становился настоящим исследователем. Не терпел фальши, неосмысленных утверждений. Первый мой текст разнес в пух и прах. В то же время мог быть лирический и нежный в отношении поэзии и культуры.

С Владимиром Моренцом попрощались в ритуальном зале клиники "Феофания". У него остались жена, дочь и внуки.