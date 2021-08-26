Владимир Голубничий после юбилея прожил полтора месяца

16 августа в Сумах умер Владимир ГОЛУБНИЧИЙ - двукратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира по спортивной ходьбе. 2 июня отпраздновал 85-летие. После того попал в больницу. Причину смерти родные не разглашают.

Владимир Голубничий начал заниматься легкой атлетикой в 1950 году . Через шесть лет стал членом сборной Советского Союза. На Олимпийских играх 1960 года в Риме выиграл золото. Повторил успех в 1968 году в Мехико. Имел полный комплект медалей чемпионата Европы, шесть раз становился победителем чемпионатов СССР, восемь - Украины. Его фамилия занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

- Перед Играми в Риме получил травму, - рассказывал Владимир Степанович. - В дождь играли с ребятами, бросали гирю, как диск - кто дальше. Она была мокрая, сорвалась - и по колену. Меня тогда подняла на ноги спортивная врач Зоя Миронова. На Олимпиаду ехал с одной мыслью: "Господи, как бы так выступить, чтобы не сильно ругали!" Во время Игр в Риме стояла невыносимая жара. Соперники сразу взяли высокий темп, наглотались горячего воздуха. А я не спешил, собрался с силами и на второй половине дистанции стал лидером. Выиграл! В Рим приходили огромные пачки поздравительных телеграмм. У меня от волнения пропал сон. По совету врача выпил 100 граммов чистого спирта и наконец заснул.

После окончания активных выступлений работал тренером в детско-юношеской спортивной школе, которая носит его имя. Позже стал президентом Союза спортсменов-ветеранов Сум и членом Национального олимпийского комитета Украины. Издал три книги о легкой атлетике. С 2006 года в Сумах в его честь проводят ежегодную гонку на 20 км.

С женой воспитали сына и дочь. Остались внуки и правнуки.