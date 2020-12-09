Виталия Нетребовского похоронили в закрытом гробу

Скоро пройдет сорок дней по смерти заведующего неврологическим отделением 3-й Полтавской клинической больницы 55-летнего Виталия НЕТРЕБОВСКОГО. В конце октября заболел коронавирусом. Почти неделю был в тяжелом состоянии. Умер 10 ноября.

- Золотой человек. Врач по зову души, — говорит медсестра Елена Чечень, 47 лет. - Никому никогда не отказывал в помощи. Если человеку в палате становилось плохо, бросал все и бежал к пациенту. Падал на колени, сам делал искусственное дыхание.

— Знаю Виталия с февраля 2015-го, — рассказывает полтавский волонтер 61-летний Сергей Лысенко. - Мы с ним поехали как волонтеры в больницу Артемовска на двух бусах. Повезли необходимое в больницу, помогали грузить раненых. Он сопровождал тяжелых пациентов в госпиталь в Харькове. Потом и сам мобилизовался. Был офицером-капитаном медицинской службы. Заботился о своих подопечных, а они его уважали. Постоянно были с Виталием на связи. Общались практически до последнего. 30 октября он не ответил на мой звонок. Когда в эсэмэс спросил, нужна ли помощь, поблагодарил. Вскоре мне сказали, что он очень "тяжелый". А потом общая знакомая сообщила, что Виталия уже нет.

Нетребовский был женат. Имел дочерей Екатерину и Елену. Его похоронили в закрытом гробу рядом с отцом в городе Прилуки на Черниговщине. Такова была последняя воля покойного.