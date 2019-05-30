В чужом городе стоит найти человека, к которому можно обращаться при необходимости

- Очень переживала перед тем, как переезжать, - рассказывает 21-летняя Татьяна Перинец из города Берегово Закарпатской области. Уехала на учебу во Львов.

Девушка снимает комнату в студенческом общежитии. Учится в университете Ивана Франко.

- Из-за диалекта было сложно найти общий язык не только с прохожими, но и с одногруппниками. Моей лучшей подруге не всегда удавалось понять, о чем я говорю. Чтобы адаптироваться и освоить львовский говор, мне понадобился целый год, - говорит студентка. - Приходится ездить общественным транспортом. До сих пор не привыкла к таким большим масштабам города.

После завершения обучения Татьяна планирует вернуться в Закарпатье.

Считает, мегаполис не для нее. Привыкла к тихому туристическому городку.

Переезд в чужой город на обучение - это всегда стресс для большинства выпускников школы, считают психологи.

- У одних он практически незаметен, а у других будет иметь серьезную форму. Чтобы стресс был не таким большим, стоит перед переездом на новое место побывать в нем несколько раз. Важно понять, комфортно ли там человеку, - объясняет киевский практический психолог Ольга Крамаревич, 31 год. - В чужом городе надо найти того, к кому можно обращаться при необходимости. Важно, чтобы подросток чувствовал в его лице свою опору. Это может быть родственник или друг.

Лучше адаптируются к новым условиям дети, имевшие желание переехать из родного населенного пункта.

- Если ребенок не хочет ехать, не стоит насиловать. Переезд вряд ли повлияет положительно. Такой опыт будет неприятным и может привести к тому, что в будущем молодой человек больше никогда не захочет куда-то переезжать.