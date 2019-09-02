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вторник, 03 сентября 2019 06:55

У Олега Трохименко остались жена и дочь

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20 августа умер 50-летний Олег ТРОХИМЕНКО - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по делам защиты прав военнослужащих.

"Олег Владиславович был больше чем моим представителем по делам защиты прав военнослужащих. Он был моим единомышленником, братом, надежным плечом и во время поездок на линию разграничения, и во время судов, где мы вместе боролись за свободу наших граждан, находясь на территории страны-агрессора", - написала в" Фейсбуке "омбудсмен 59-летняя Людмила Денисова.

Трохименко окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище и Национальную академию Службы безопасности Украины. Работал на руководящих должностях в органах безопасности.

С мая 2018 года был представителем Уполномоченного ВРУ по правам человека. Занимался освобождением и возвращением из плена в РФ украинских военных моряков. Был женат, имел дочь.

"Он всегда двигался вперед, получал новые знания, открывал новые горизонты и мотивировал людей вокруг себя стремиться к большему. Это пример человека, который принимал от жизни все. Мне и людям, которым он помогал, хватит его невероятной поддержки, позитива и безумной жизненной энергии", - добавила Денисова.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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