У Олега Парасюка разорвалась аневризма

Девять дней справили по декану химического факультета Восточноевропейского университета им. Леси Украинки в Луцке 50-летнему Олегу ПАРАСЮКУ. В больницу попал по возвращении из командировки.

— Олег Васильевич поехал в командировку в Киев. Когда вернулся, сразу пришел на работу, — говорит коллега 45-летняя Оксана Юрченко. — В университете ему стало плохо, вызвали "скорую". Врачи что-то укололи Олегу Васильевичу, и он поехал домой. Уже оттуда его забрали в больницу. В реанимацию. Сначала подозревали инсульт. Но предварительно причиной смерти назвали разрыв аневризмы сосудов мозга.

Олег Парасюк был в браке дважды. Имел дочку и двух сыновей. В Восточноевропейском университете работал с 1992-го. Деканом химического факультета стал пять лет назад. Был автором почти 500 научных публикаций, запатентовал 20 изобретений. Под его руководством защитили кандидатские диссертации четверо научных работников.

— Олег Васильевич известен как порядочный, учтивый и светлый человек, — говорит Оксана Юрченко. — Был любящим отцом. Всегда отвозил своих детей в садик и забирал домой.