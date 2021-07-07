Тараса Силенко похоронили рядом с матерью

Сын и дочь остались у кобзаря 48-летнего Тараса Силенко. Умер в Киеве. У него был рак.

- В мае мы были с Тарасом в Холодном Яру на Черкасщине, - рассказывает политик 36-летний Юрий Левченко. - Тогда заметил, что он нехорошо себя чувствует. Настоял, чтобы серьезно задумался над качественным обследованием. Через несколько дней оказалось, что у него четвертая стадия рака.

Тарас Силенко учился в студии подготовки актерских кадров при Национальной капелле бандуристов. Окончил Киевский институт культуры. Работал в Стритовской кобзарской школе и киевском театре "Берегиня". Был членом и референтом Всеукраинского союза кобзарей. Выступал в Украине и за рубежом. Имел в репертуаре сотни народных песен.

- За несколько дней до смерти Тараса увидела в соцсети, что он нуждается в средствах для борьбы с онкологией. Удивилась. Потому что знаю, что он практиковал здоровый образ жизни, был вегетарианцем, постоянно пил травяные настои. Несмотря на сильную худобу выглядел здоровым, - рассказывает подруга Роксолана Хмара, 51 год. - Известие о смерти потрясло. Мой сын любил Тараса с детства. Познакомился в 5 лет на вечере. После того подружились. А 13 декабря 2013 года, когда "Беркут" нападал на протестующих на столичном Майдане, мы встретились с Тарасом возле сцены. Всю ночь он был с нами.

С Тарасом Силенко прощались в Музее Ивана Гончара. Похоронили его в селе Лютари Богуславской территориальной громады Обуховского района Киевской области. Там покоится его мать.