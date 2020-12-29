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среда, 30 декабря 2020 06:36

"Срывает уроки, издевается над детьми"

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"Так трудно, как в 2020 году, не было никогда, - пишет 34-летний Андрей из города Киверцы Волынской области. - Остался без работы, семья развалилась. В феврале отвез жену к теще в Ривне. Сам отправился на заработки, чтобы купить квартиру. Поработал месяц, пока все не закрыли из-за карантина. Пришлось возвращаться в Украину. Снял квартиру, хотел перевезти жену с сыном в Киверцы, но теща его настроила против меня. Винит меня во всех неудачах. Работаю на двух работах, чтобы было за что арендовать квартиру, купить есть и одеться. Хочу ехать в Чехию. Друг предлагает хорошую должность, солидную зарплату. Но жена как с цепи сорвалась. Подозреваю, что у нее есть другой. Требует развода и алиментов. Сын 3 года. Не хочу, чтобы рос у бабушки. Вижу ребенка раз в месяц. Он меня папой называть перестал".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Валентина Гавура. Кладет ладонь на фото мужчины в спортивном костюме. Он русый, кареглазый, со шрамом на лбу.

- Не вините високосный год. Не его вина в том, что жизнь многих семей пошла наперекосяк. Жена встретила дома первую любовь. Если из-за нее разрушит брак, будет винить себя всю жизнь. Потому что долго с этим человеком жить не будет. Характер у него тяжелый и к водке он неравнодушен. Дайте ей немного времени одуматься. Сумейте простить. Повелась на большие деньги. Еще и мать подбила. Родители часто не замечают, как сами разрушают отношения детей. Подговаривают против невестки или зятя, а потом спрашивают: почему мои дети несчастны? В чужую семью лезть не надо. Если разведетесь, новые отношения будете строить с осторожностью. Боитесь обжечься во второй раз. На полгода поедете в Прагу. Там повезет больше, чем на предыдущем месте работы.

"Весной дочь уволилась из государственной школы и перешла работать в частную, - рассказывает в письме 54-летняя Валентина Григорьевна из Киевской области. - Сначала ей там нравилось. Хорошо платили, детей немного, помещение новое. Но все изменилось, когда назначили классным руководителем в классе, где учится сын директора. Ребенок невоспитанный, нервный. Ира не может справиться с ним. Он срывает уроки, издевается над другими детьми. А отец ничего не делает. Винит во всем Ирину. Говорит: "Если он так себя ведет, значит, вы не смогли стать для него авторитетом и не сумели заинтересовать ребенка ". Из-за этого парня два учителя уволились. Дочь плачет. Дважды писала заявление на увольнение. Ее уговаривают остаться, даже зарплату повысили. Но нервы не железные. Из-за этой школы личную жизнь наладить не может".

В конверт вкладывает фото дочери. Блондинка в шифоновой блузке стоит у доски в классе, держит охапку ромашек.

- После Нового года дочь найдет другую работу. Ее пригласит в коллектив завуч соседней школы. Сколько ни уговаривали бы, терпеть дальше давление и унижение не стоит. Если не научится любить и уважать себя, не стоит ждать этого от других. В следующем году влюбится. Если будет работать над отношениями, в 2022-ом выйдет замуж и уйдет в декрет.

"Старшая дочь Алина работала в больнице, но уволилась - пишет жительница Луцка Ирина Николаевна, 62 года. - Знакомые зовут на работу в Польшу. Обещают 2 тысячи долларов. Готовы брать с ее дипломом, а она колеблется. От мужа ушла, детей нет. Спрашиваю: что тебя здесь держит? Ее младшая сестра Наталья беременна тройней. Лежит на сохранении четвертый месяц. Имеем зятя Пабло. С тех пор как дочь вышла замуж за итальянца, празднуем два Рождества. Он хочет купить здесь дом, планирует открыть семейную пиццерию. Отговариваю, потому что Украина - не Италия. Боюсь, что просадит деньги и потеряет все. Как помочь детям устроиться в жизни? "

Достает из конверта фото старшей дочери. Она - высокая, кудрявая, в белом халате. Снимок младшей сделан осенью. Блондинка в приталенном платье поддерживает руками живот. За ней стоит смуглый мужчина в вышиванке.

- Наталья родит преждевременно. Дети будут здоровы, но придется некоторое время находиться под наблюдением неонатолога. Главное, чтобы не выезжала за пределы заведения, где лежит на сохранении. Роды могут начаться в любой момент. Зять откроет пиццерию и не прогадает. Место подберет удачное, от клиентов не будет отбоя. Если научится продвигать продукцию через соцсети, продажи увеличатся. Это станет семейным делом. Алина колеблется, ехать ли на заработки. Должна сама решить. Здесь ее держит любовь. Имеет отношения с женатым мужчиной. Ничем хорошим это не закончится. За рубежом многое сумеет изменить к лучшему, если захочет. Будет и верный муж, и хорошее жилье. Стоит решиться на новую вакансию и приложить немного усилий.

"Жене осталась в наследство трехкомнатная квартира от бабушки, - пишет 39-летний Алексей из Хмельницкой области. - Я предлагал ее продать и купить дом возле райцентра. Но она не хочет. Сделали в квартире ремонт, а в аренду сдать не можем. Платим за нее коммуналку. Мечтаем о большом доме. Есть два варианта. На один у нас денег не хватает. Если бы нашли покупателей на квартиру, решили бы вопрос и через месяц отпраздновали бы новоселье".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото Алексея и Татьяны. Они держат двух котов-британцев. Достает из конверта два снимка домов, между которыми выбирают супруги.

- Ни один из вариантов не годится. Плохая энергетика в домах. В сельском доме доживала свой век лежачая больная. В новом двухэтажном - много ссорились. В январе выставит объявления семья, которая планирует переезд в Киев. Долго не торгуйтесь. Давайте задаток и договоритесь, что часть суммы заплатите сразу, а часть - в течение следующих полгода. За это время продадите квартиру. Хватит и на ремонт, и на выплату долга. Новую работу тоже найдете недалеко от дома. Не бойтесь идти на курсы и переучиваться. От этого будет зависеть размер заработной платы и будущее. 2021 - время возможностей.

Автор: Яна РОМАНЮК
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