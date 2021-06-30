Спасительница четырех детей живет в приюте

- Дом загорелся ночью. Я брала детей по одному и вытягивала на улицу. После пожара мы пошли к тете в Рахов, потому что наш дом полностью сгорел. А потом поехали в Ужгород. Были на улице. Летом 2019 года попали в детский дом. Затем братьев с сестрой забрали домой. Когда говорю с ними по телефону, начинаю плакать. Маричка постоянно спрашивает, когда я вернусь. Хотела бы, чтобы ее со Степаном ко мне привезли, - рассказывает 13-летняя София Рознийчук из села Ясная Поляна Раховского района Закарпатья.

25 ноября 2018 года дом Рознийчуков загорелся. София вынесла из огня братьев, которым было 6 и 5 лет, 1 год и 7 месяцев и 2-летнюю сестру. Их отец тогда был в райцентре. С гражданской женой повез в больницу младенца. София стала лауреатом Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2019". Получила награду от президента Владимира Зеленского.

После пожара, который уничтожил дом, семья жила у родственников, потом оказалась на улице. Дети просили милостыню. В Ужгороде их задержала полиция. Доставили в специализированное учреждение. Вскоре отец забрал всех, кроме Софии. Сейчас она находится в Чинадиевском детском доме в Мукачевском районе на Закарпатье.

- По документам у Софии никого нет, - рассказывает директор Светлана Софилканич, 61 год. - Мать отказалась от нее в роддоме. После этого ее отец имел разных женщин, которых девочка называла мамами. Недавно и его лишили прав. Год София жила в Свалявском реабилитационном центре, затем в детском приюте в поселке Батево.

Семья Рознийчуков - цыганской национальности. Дети в школу не ходили. София в этом году окончила четвертый класс.

- Когда вся Украина узнала, что София спасла из огня своих сводных братьев и сестру, никто не спросил - как он живет, в каких условиях, получает ли образование, - говорит Светлана Иосифовна. - Отец и приемная мать вели кочевой образ жизни, ее воспитанием не занимались. Девочка в 12 лет пошла в первый класс. Экстерном закончила четвертый. София - способная, имеет стержень, спортивная. Должны ей помочь. Должна получить образование и получить специальность.

- В ее бывший семье уже семеро детей, - продолжает Софилканич. - Конечно, София скучает по братьям и сестрам. Как и все воспитанники детских домов, мечтает о семье.