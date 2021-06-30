Спасительница четырех детей живет в приюте

 
Ексклюзивы
1/5
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 99
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 108
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 936
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 252
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1251
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 504
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1422
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 837
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Фото
Все фото
2
3
3
3
5
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 774
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2169
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1035
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 05:46

Спасительница четырех детей живет в приюте

  Комментировать
 

- Дом загорелся ночью. Я брала детей по одному и вытягивала на улицу. После пожара мы пошли к тете в Рахов, потому что наш дом полностью сгорел. А потом поехали в Ужгород. Были на улице. Летом 2019 года попали в детский дом. Затем братьев с сестрой забрали домой. Когда говорю с ними по телефону, начинаю плакать. Маричка постоянно спрашивает, когда я вернусь. Хотела бы, чтобы ее со Степаном ко мне привезли, - рассказывает 13-летняя София Рознийчук из села Ясная Поляна Раховского района Закарпатья.

25 ноября 2018 года дом Рознийчуков загорелся. София вынесла из огня братьев, которым было 6 и 5 лет, 1 год и 7 месяцев и 2-летнюю сестру. Их отец тогда был в райцентре. С гражданской женой повез в больницу младенца. София стала лауреатом Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2019". Получила награду от президента Владимира Зеленского.

После пожара, который уничтожил дом, семья жила у родственников, потом оказалась на улице. Дети просили милостыню. В Ужгороде их задержала полиция. Доставили в специализированное учреждение. Вскоре отец забрал всех, кроме Софии. Сейчас она находится в Чинадиевском детском доме в Мукачевском районе на Закарпатье.

- По документам у Софии никого нет, - рассказывает директор Светлана Софилканич, 61 год. - Мать отказалась от нее в роддоме. После этого ее отец имел разных женщин, которых девочка называла мамами. Недавно и его лишили прав. Год София жила в Свалявском реабилитационном центре, затем в детском приюте в поселке Батево.

Семья Рознийчуков - цыганской национальности. Дети в школу не ходили. София в этом году окончила четвертый класс.

- Когда вся Украина узнала, что София спасла из огня своих сводных братьев и сестру, никто не спросил - как он живет, в каких условиях, получает ли образование, - говорит Светлана Иосифовна. - Отец и приемная мать вели кочевой образ жизни, ее воспитанием не занимались. Девочка в 12 лет пошла в первый класс. Экстерном закончила четвертый. София - способная, имеет стержень, спортивная. Должны ей помочь. Должна получить образование и получить специальность.

- В ее бывший семье уже семеро детей, - продолжает Софилканич. - Конечно, София скучает по братьям и сестрам. Как и все воспитанники детских домов, мечтает о семье.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасительница четырех детей живет в приюте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 11178
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 8442
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 6426
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5958
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 5238
Люди
Олега Стукана нашли в багажнике автомобиля
Олега Стукана нашли в багажнике автомобиля Просмотров: 27
У Святослава Волкова отказали почки
У Святослава Волкова отказали почки Просмотров: 45
"Обещал любить вечно, а за спиной женился на другой"
"Обещал любить вечно, а за спиной женился на другой" Просмотров: 63
Екатерина Долган уснула за рулем
Екатерина Долган уснула за рулем Просмотров: 18
"Встал помыться. Упал и умер"
"Встал помыться. Упал и умер" Просмотров: 45
Больше всего комментируют
34
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 96
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть