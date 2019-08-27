София Ротару крутит роман с вдвое моложе ее мужчиной

- Я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна именно такая. Она - настоящая мечта, - говорит белорусский певец 38-летний Александр Попов. Ему приписывают роман с певицей Софией Ротару, 72 года.

Слухи о романтических отношениях между Поповым и Ротару появились на прошлой неделе. Тогда София Михайловна давала концерт в белорусском Минске. Весь вечер Александр провел за кулисами. После выступления ждал Ротару в артистическом фойе, куда не пускают посторонних. На следующее утро разместил в "Инстаграме" фотографию, на которой держит Софию Михайловну за руку.

- Саша в последнее время часто ездит в Киев. Ему повезло - у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины может беспрепятственно. Там он днем и ночью. А когда у него спрашивают, что делает в украинской столице, только улыбается в ответ, - говорят в окружении певца. - В Софию Михайловну он влюблен с детства. Два года назад делал ей предложение.

Александр Попов родился в белорусском Бобруйске. Сейчас живет в Москве. Раньше был солистом российской группы "Турбомода". С 2014-го начал сольную карьеру. Несколько лет назад ходили слухи о его романе с российской певицей Татьяной Булановой, 50 лет. Ради него женщина ушла от мужа - футболиста Владислава Родимова.

София Ротару 34 года прожила в браке с музыкантом Анатолием Евдокименко. Он умер в 2002-м после инсульта. Воспитали сына Руслана. Ему 49 лет, работает музыкальным продюсером. После смерти Евдокименко Софии Михайловне приписывали роман с гитаристом ее ансамбля Василием Богатыревым.

- Моя единственная любовь - мой муж Анатолий, - говорит Ротару. - Его уже нет много лет, но мои чувства к нему никуда не делись. О втором браке и речи быть не может.