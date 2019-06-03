"Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться"

Каждый восьмой подросток в Украине зависим от соцсетей. Пятая часть школьников регулярно пренебрегает занятиями спортом или хобби, чтобы больше времени посвятить виртуальному общению с друзьями. Каждый шестой ссорится с родителями из-за использования соцсетей. Почти 40% подростков пользуются гаджетами от 30 мин. до 2 часов в день. В выходные это время увеличивается до 3-6 часов.

Таковы данные опроса, проведенного детским фондом ООН. В нем приняли участие более 13 школьников в возрасте 10-17 лет. Чтобы избавиться от зависимости, врачи советуют родителям водить детей на квесты и чаще устраивать им встречи с друзьями.

Что обсуждали пользователи социальных сетей в мае

15 мая почетный патриарх Филарет заявил, что УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать.

— Константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но его содержание мы узнали уже после объединения. Если бы раньше, то не согласились бы, — говорит Филарет. На заседании синода его не поддержал никто из 12 иерархов.

"Скоро народ перестанет в церкви ходить. В Украине почти нет преданных Богу попов, все молятся купюрам, а ради власти готовы служить дьяволу!"

Владислав Сарвади, " Инстаграм"

"Филарет говорил: для меня должность не главное, главное — независимость Украинской церкви. А тут, кажется, состоялась встреча Альцгеймера с Паркинсоном".

Мирон Рогозинский, " Фейсбук"

В Украину из Израиля прилетел олигарх 56-летний Игорь Коломойский. Из страны выехал в 2017-м после национализации Приватбанка. Тогда правоохранительные органы открыли ряд производств из-за возможных злоупотреблений в банке.

"Слетаются ведьмаки на шабаш".

Лариса Зубчик, "Фейсбук"

"Готовы рвать и хапать, пока клоун веселит народ".

Елена Повар, "Инстаграм"

"Новые лица продолжают присоединяться к процессу преодоления обнищания и коррупции".

Наталья Баленко, "Фейсбук"

"Настоящий президент приехал. На инаугурацию наверное, ну и за деньгами".

Галина Савченко, "Фейсбук"

"Закупаем попкорн и занимаем места, желательно в первых рядах, чтобы лучше видно было. Шоу начинается!"

Тарас Батечко, " Фейсбук"

Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего нардепа-"бютовца" 56-летнего Виктора Лозинского. Его посадили в 2011-м за убийство егеря Валерия Олейника, 53 года, из села Грушка Благовещенского района Кировоградской области. За решеткой должен был отбыть 15 лет.

"Он еще компенсацию стребует, как невинно осужденный".

Кот Дюрандаль, "Инстаграм"

"Браво, все лучше и лучше новости. Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться".

Валерий Страс, "Фейсбук"

"Бабло побеждает зло".

Игорь Щур, "Фейсбук"

20 мая состоялась инаугурация вновь избранного президента 41-летнего Владимира Зеленского. После принятия присяги он заявил, что распускает Верховную Раду. Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.

"Посмотрели инаугурацию президента и финал "Игры престолов". Инаугурация вышла по киношному интереснее. Выступление Зеленского было красивое, но ощущения реальности не было. Это работа на зрителя. Хорошая работа".

Мая Москвич, " Фейсбук"

"В команде ЗЕ знают, что до октября они на своих позициях не продержатся, поэтому им крайне необходимо распустить парламент. Надо спешить пасти баранов, пока трава еще зеленая. Осенью может всем сена не хватить".

Сергей Олейник, "Фейсбук"

Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания. В нем закрепили тенденцию к образованию феминитивов: фотографиня, филологиня, министерка. Теперь в начале слова можно будет употреблять букву "и": ирій, ирод, икати. Написания слов греческого происхождения будут иметь по два варианта: миф — мит, анафема — анатема, эфир — этер, Афины — Атены.

"Не калечьте язык. Народ никогда не заговорит вашими вывертами: "пілотинями" та "докторицями", "міністершами" та "шоферицями".. А начнете выкручивать руки, плюнет и заговорит на общепонятном".

Раиса Галечко, " Фейсбук"

"Только представьте себе официальный документ с подобными записями: "Членкиня" комиссии "докторинь" отказалась быть "послинею". Слово "послиня" вызывает ассоциации со слюной: "Послиня", "послиньте" и запечатайте этот конверт!"Круто! Всех языковых экспертов надо проверять перед заседаниями на наличие в крови алкоголя, наркотиков и других веществ, изменяющих состояние сознания. Иначе подобное станет лишь верхушкой айсберга".

Евгений Глушак, "Фейсбук"

29 мая бывший губернатор Одесской области 51-летний Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Накануне президент Владимир Зеленский вернул лидеру "Движения новых сил" украинское гражданство, которого в 2017-м лишил его тогдашний глава государства Петр Порошенко.

"Добровольцам из России, воюющим на стороне Украины — депортация, а Саакашвили скачет туда-сюда без проблем. Мало нам одного клоуна".

Елена Войцеховская, "Фейсбук"

"Укрепляйте крыши. Карлсон вернулся".

Елена Тимчина, "Фейсбук"

"Супермен спешит на помощь. Вжжжи".

Нина Проданчук, "Инстаграм"

"Лучше Зеленский занимался бы возвращением пленных, а не всякой шушеры".

Сергей Матвийчук, " Инстаграм"