"Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться"

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1566
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6795
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 981
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4339
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2916
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2628
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 810
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31051
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 342
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 06:45

"Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться"

  Комментировать

Каждый восьмой подросток в Украине зависим от соцсетей. Пятая часть школьников регулярно пренебрегает занятиями спортом или хобби, чтобы больше времени посвятить виртуальному общению с друзьями. Каждый шестой ссорится с родителями из-за использования соцсетей. Почти 40% подростков пользуются гаджетами от 30 мин. до 2 часов в день. В выходные это время увеличивается до 3-6 часов.

Таковы данные опроса, проведенного детским фондом ООН. В нем приняли участие более 13 школьников в возрасте 10-17 лет. Чтобы избавиться от зависимости, врачи советуют родителям водить детей на квесты и чаще устраивать им встречи с друзьями.

Что обсуждали пользователи социальных сетей в мае

15 мая почетный патриарх Филарет заявил, что УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать.

— Константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но его содержание мы узнали уже после объединения. Если бы раньше, то не согласились бы, — говорит Филарет. На заседании синода его не поддержал никто из 12 иерархов.

"Скоро народ перестанет в церкви ходить. В Украине почти нет преданных Богу попов, все молятся купюрам, а ради власти готовы служить дьяволу!"

Владислав Сарвади, " Инстаграм"

"Филарет говорил: для меня должность не главное, главное — независимость Украинской церкви. А тут, кажется, состоялась встреча Альцгеймера с Паркинсоном".

Мирон Рогозинский, " Фейсбук"

В Украину из Израиля прилетел олигарх 56-летний Игорь Коломойский. Из страны выехал в 2017-м после национализации Приватбанка. Тогда правоохранительные органы открыли ряд производств из-за возможных злоупотреблений в банке.

"Слетаются ведьмаки на шабаш".

Лариса Зубчик, "Фейсбук"

"Готовы рвать и хапать, пока клоун веселит народ".

Елена Повар, "Инстаграм"

"Новые лица продолжают присоединяться к процессу преодоления обнищания и коррупции".

Наталья Баленко, "Фейсбук"

"Настоящий президент приехал. На инаугурацию наверное, ну и за деньгами".

Галина Савченко, "Фейсбук"

"Закупаем попкорн и занимаем места, желательно в первых рядах, чтобы лучше видно было. Шоу начинается!"

Тарас Батечко, " Фейсбук"

Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего нардепа-"бютовца" 56-летнего Виктора Лозинского. Его посадили в 2011-м за убийство егеря Валерия Олейника, 53 года, из села Грушка Благовещенского района Кировоградской области. За решеткой должен был отбыть 15 лет.

"Он еще компенсацию стребует, как невинно осужденный".

Кот Дюрандаль, "Инстаграм"

"Браво, все лучше и лучше новости. Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться".

Валерий Страс, "Фейсбук"

"Бабло побеждает зло".

Игорь Щур, "Фейсбук"

20 мая состоялась инаугурация вновь избранного президента 41-летнего Владимира Зеленского. После принятия присяги он заявил, что распускает Верховную Раду. Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.

"Посмотрели инаугурацию президента и финал "Игры престолов". Инаугурация вышла по киношному интереснее. Выступление Зеленского было красивое, но ощущения реальности не было. Это работа на зрителя. Хорошая работа".

Мая Москвич, " Фейсбук"

"В команде ЗЕ знают, что до октября они на своих позициях не продержатся, поэтому им крайне необходимо распустить парламент. Надо спешить пасти баранов, пока трава еще зеленая. Осенью может всем сена не хватить".

Сергей Олейник, "Фейсбук"

Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания. В нем закрепили тенденцию к образованию феминитивов: фотографиня, филологиня, министерка. Теперь в начале слова можно будет употреблять букву "и": ирій, ирод, икати. Написания слов греческого происхождения будут иметь по два варианта: миф — мит, анафема — анатема, эфир — этер, Афины — Атены.

"Не калечьте язык. Народ никогда не заговорит вашими вывертами: "пілотинями" та "докторицями", "міністершами" та "шоферицями".. А начнете выкручивать руки, плюнет и заговорит на общепонятном".

Раиса Галечко, " Фейсбук"

"Только представьте себе официальный документ с подобными записями: "Членкиня" комиссии "докторинь" отказалась быть "послинею". Слово "послиня" вызывает ассоциации со слюной: "Послиня", "послиньте" и запечатайте этот конверт!"Круто! Всех языковых экспертов надо проверять перед заседаниями на наличие в крови алкоголя, наркотиков и других веществ, изменяющих состояние сознания. Иначе подобное станет лишь верхушкой айсберга".

Евгений Глушак, "Фейсбук"

29 мая бывший губернатор Одесской области 51-летний Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Накануне президент Владимир Зеленский вернул лидеру "Движения новых сил" украинское гражданство, которого в 2017-м лишил его тогдашний глава государства Петр Порошенко.

"Добровольцам из России, воюющим на стороне Украины — депортация, а Саакашвили скачет туда-сюда без проблем. Мало нам одного клоуна".

Елена Войцеховская, "Фейсбук"

"Укрепляйте крыши. Карлсон вернулся".

Елена Тимчина, "Фейсбук"

"Супермен спешит на помощь. Вжжжи".

Нина Проданчук, "Инстаграм"

"Лучше Зеленский занимался бы возвращением пленных, а не всякой шушеры".

Сергей Матвийчук, " Инстаграм"

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Скоро Янык с КамАЗами вернется. Страусы будут радоваться"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 24087
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 18371
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 14310
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 13212
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото 12 Просмотров: 13032
Люди
Юрий Логвин пять лет не выходил из дома
Юрий Логвин пять лет не выходил из дома Просмотров: 63
О болезни говорила смиренно
О болезни говорила смиренно Просмотров: 18
"На улице подходила к пенсионеркам и спрашивала: "Вы умеете шить?"
"На улице подходила к пенсионеркам и спрашивала: "Вы умеете шить?" Просмотров: 18
"Плету до ночи, пока не устану"
"Плету до ночи, пока не устану" Просмотров: 36
Перед смертью Борис Довгань открыл памятник Александру Вертинскому
Перед смертью Борис Довгань открыл памятник Александру Вертинскому
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
3
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 168
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua