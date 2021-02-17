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четверг, 18 февраля 2021 05:20

Сергей Мельников собирал электровеломобиль два года

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- Последние годы работал над трехколесной велосипедной "электричкой". Хотел, чтобы не только ездила, но и перевозила грузы и пассажиров. В 2018-ом стал послушником Свято-Покровского монастыря. Ежедневно надо было наматывать с полсотни километров. Трехколесный велосипед для этого не подходил. Решил мастерить транспортное средство на четырех колесах, - говорит 51-летний Сергей Мельников из поселка Приютовка Александрийского района Кировоградской области. За два года сделал электровеломобиль.

Сергей Мельников родился в селе Хмелевое Маловысковского района Кировоградской области. В 1990-х переехал в Александрию. Работал слесарем на местном сахарном заводе. Сейчас - послушник местного Свято-Покровского мужского монастыря. Работает там разнорабочим.

- Раму под транспортное средство сварил из металлических труб, - рассказывает Мельников. - Приобрел аккумулятор. Взял титановый, будет служить 20 лет. Такие работают на некоторых моделях автобусов и иномарок. Также купил моторедуктор, который позволяет развивать скорость до 60 километров в час. Но ограничил до 45, потому что так ездить безопаснее. Сделал фары и дворники. Установил аккумуляторный и велокомпьютер. Они показывают скорость и уровень заряда. Транспортное средство имеет велосипедный руль и ножные тормоза. Чтобы обшить кабину, приобрел пластик и сэндвич-панели. Выбрал желтый цвет. Такого была моя первая машина - "Запорожец". Желтый - аварийно безопасный, по статистике автомобили такого цвета реже всего попадают в ДТП.

Когда работал над электровеломобилем, делал все так, чтобы детали не ломались, потому что они недешевые. Придумал автоматический ручник, без тросов. На это потребовалось несколько месяцев. Соседи постоянно приходили посмотреть, что я делаю. Расспрашивали. Некоторые смеялись. Родные всегда поддерживали.

Электровеломобиль обошелся Мельникову в 65 тыс. грн.

- Больше всего денег потратил на аккумулятор - отдал за него 30 тысяч гривен. Чтобы покупать детали, приходилось экономить на бытовых вещах. Но затраты уже окупились, так как на 100 километров пробега нужно всего 4,5 киловатта электроэнергии. Это - чуть больше 7 гривен. Могу возить двух пассажиров или 200 кг груза. Катаю родных и знакомых. Часто в кабину просятся дети. Радуются, когда вожу их. Садиться за руль никому не позволяю.

Сергей Мельников женат. Имеет двух взрослых дочерей. В послушники пошел, потому что захотел сменить род деятельности.

- Со слесаря ​​стал мастеровым. При необходимости помогаю и на службе Божьей, - продолжает. - Делаю все, что попросят. Ремонтирую поломанный огородный инвентарь, ношу дрова, кормлю кур. Для меня все привычно, потому что живу в частном доме.

Недавно Сергей Мельников купил старый "Запорожец". Хочет использовать его для создания электромобиля.

- Если будет время и возможность, планирую его взять и переделать, - говорит Мельников. - Когда-то ездил на "Запорожце", имел "Волынянку" и "Фольксваген-гольф". Сейчас доволен электровеломобилем. Раньше полицейские часто останавливали, когда ехал на нем. Проверяли, безопасный ли транспорт. Теперь знают меня. Когда видят, только здороваются.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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