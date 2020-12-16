Сепаратисты стреляли по нашему дому и били окна: "Оксана, выходи!"

- В апреле 2014 года в наш город заехали танки и "Грады", машины с чужаками в "пестрых" платках. Была уверена, что через несколько месяцев нас освободят . Но этого не произошло. Когда убили Рыбака (Владимир Рыбак - политик из Горловки. 17 апреля 2014 года после того, как попытался снять с горсовета флаг ДНР и вернуть украинский, его похитили. Через два дня тело нашли в реке. - ГПУ), поняли, что и нам жизни не будет. Из-за проукраинской позиции. Если до тех пор в шутку называли "бендеровцами", то теперь мы были предателями. Плевали нам в глаза. Меня называли укропской подстилкой. Это был год боли, страха и отчаяния. Я жила на успокоительных, - рассказывает 42-летняя Оксана Меркулова из города Горловка Донецкой области. Пять лет тому назад с мужем Константином, 41 год, переехали в село Степанецкое Каневского района Черкасской области.

- Бросать свой дом и ехать в никуда никто из семьи не хотел. Но начались бомбардировки. Мать с братом, невесткой и моей дочерью Дианой отправили к родственникам в Чернигов. Мы с мужем, папой и бабушкой остались присматривать за домом и нашей фермой. Родители имели несколько сотен перепелов, четыре коровы, трех бычков, кур и кроликов. Однажды, когда была в саду, сильно залаяла наша собака. Во дворе стоял сепаратист с оружием. Приставил к моей голове дуло автомата: "Пошли, покажешь, где отец". За калиткой ждал еще один. Направил на меня автомат с другой стороны. Я им показала на маслоцех. Они пригрозили: "Если соврала и не найдем, вернемся и разберемся с тобой". Позвонила отцу, предупредила, чтобы не шел домой. Сама с бабушкой спряталась в подвале соседей. Вскоре услышала, как боевики стреляли по нашему дому и били окна: "Оксана, выходи!" Думаю, кто-то нас тогда сдал.

Из Горловки семья решила уехать 20 января 2015 года.

- Мы быстро распродали ферму. Отец и бабушка уехали к матери и брату. Нам с мужем друзья с Кировоградщины предложили дом своих родителей. Согласились. Собирались под обстрелы "Градов". В панике забрасывали в нашу "копейку" самые необходимые вещи. Забрали с собой китайских хохлаток Лаки и Арчи и их семерых щенков. В багажник наложили максимальное количество вазонов и кустов с клумб, которые я выращивала последние несколько лет. Друзья натопили дом и накормили нас. Начали обживаться. Но в этом селе не было работы. Понимали, что надо искать что-то другое.

Весной супруги направилось в Канев Черкасской области.

- Там приютила знакомая по фейсбуку. Пустила пожить в дом брата, - говорит Оксана Меркулова. - У нас было всего 500 гривен. Искали жилье, которое можно купить в кредит. Ездили по деревням, потому что в самом Каневе дорого. Но с переселенцами, которые не имеют денег, не очень хотели связываться. В одном месте договорились, а через несколько дней хозяйка передумала. И хорошо. Люди потом сказали, дом плохой - в нем повесились трое. По списку оставался последний в Степанецком. Добирались полями. Говорила мужу: "Боже, Костя, куда мы едем?" Во дворе стояли новый и старый дома, все уличные постройки. И 30 соток земли. Территория загромождена, заросла деревьями и бурьяном по пояс. Здесь 10 лет никто не жил. Но я почувствовала, что такое место искала всю жизнь. Хозяева просили 80000 гривен. Мы их уговорили пустить нас пожить как квартирантов. Договорились платить 200 гривен в месяц. В селе добрые люди. Бесплатно привезли нам машину дров. Принесли вещи, посуду, продукты. Весной дали посадочный материал для огорода и даже помогли все покидать в землю. Мы работали так, что только вечером заползали в дом. Ночью я иногда плакала от боли в спине, потому что в пояснице есть три грыжи.

Впоследствии Константин Меркулов устроился разнорабочим на предприятие "Наша ряба". Супруги взял кредит на покупку жилья. Ежемесячно выплачивают банку 2,3 тыс. грн. Оксана имеет инвалидность, не работает. Их дочь Диана живет в Харькове. Там училась и вышла замуж.

- Друзья из Горловки микроавтобусом перевезли нашу мебель и некоторые вещи. Забрали к себе бабушку Надежду Павловну. Ей 83 года. После войны стала бояться фейерверков. Если кто-то в селе запускает, бегу к ней: "Бабушка, не бойся, это салюты".

На 25 сотках Оксана разбила сад с клумбами, которые разделяют дорожки с бордюрами. Растут хвойные и декоративные деревья, кусты и более 400 видов цветов. Посередине - два озера с водяными лилиями. В глубоком плавает рыба, золотые кометы и карпы кои.

- Чтобы не сойти с ума от пережитого и как-то выживать, начала заниматься черенкованием и прививанием, - говорит Оксана Меркулова. - Этому научилась еще в Горловке. Там у меня было более 300 сортовых гибискусов, более 200 орхидей, многие другие декоративные растения. Была проблема с поливом, таскала 70-метровый шланг. Местами носила лейкой. В следующем году планируем сделать капельный полив. Вокруг озера выложили камни, взяли из остатков фундамента старого клуба. Таскали с мужем тачкой. Затем в заброшенном карьере нашли большие глыбы камней. Разбивали их кувалдами и возили домой. Водяные лилии - из пруда. К нам приходят люди, как на экскурсию. А у меня все новые и новые идеи. Муж уже боится, когда слышит: "Костя, я что-то придумала". Тяжело. Но когда видишь результат, это дает еще больше силы и вдохновения.