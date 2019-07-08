Россияне пытались присвоить украинский борщ

В самом большом гипермаркете Словении национальное блюдо Украины борщ стали называть русским супом. В начале 2019-го российская правительственная организация "Россотрудничество" заявила, что это их национальное блюдо.

"Обратилась к украинцам в Словении, Украины и мира откликнуться и выставить информацию в социальных сетях на английском, словенском или украинском, что борщ это - наше блюдо", - пишет 35-летняя Инна Демченко-Фрелих в соцсети. Работает 15 лет туристическим гидом в Любляне.

Женщина начала акцию "борщ - это традиционное украинское блюдо".

- Постоянно слышу от местных: "русский суп - борщ", - говорит Демченко. - Никто не знает, что борщ - украинский. В стране сильная российская пропаганда. У нас забирают даже национальные блюда.

- Украинский борщ надо защищать, - говорит кулинарный эксперт 32-летний Евгений Клопотенко. - Нужно ввести блюдо в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и зарегистрировать официально, как только украинское блюдо. Еда - это часть культурного наследия. Именно через нее удобнее идентифицировать и распространять информацию о любой нации.