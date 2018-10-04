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пятница, 05 октября 2018 00:50

Роман Карцев умер от инфаркта

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4 октября в Москве попрощались с российским актером и сатириком 79-летним Романом КАРЦЕВЫМ. Месяц назад попал в больницу — заболел пневмонией и перенес инсульт. Умер от инфаркта.

— Рома давно болел, в последнее время он находился в больнице, а сейчас его мучения закончились, — говорит российский сатирик Михаил Жванецкий, 84 года.

Роман Андреевич родился в Одессе в еврейской семье Кацев. По окончании школы получил профессию механика швейных машинок. Три года работал на одесской швейной фабрике. В свободное время посещал драматический кружок дома культуры моряков. В 1962-м стал артистом Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Тот посоветовал ему изменить фамилию Кац на Карцев. Больше 30 лет выступал в дуэте с российским артистом Виктором Ильченко. В 1992-м после смерти партнера Карцев стал выступать с моноспектаклями. Их для него писал Михаил Жванецкий, тоже родом из Одессы. Самые известные: "У нас будет лучше", "Давно ли я в футболе?", "Собрание на ликеро-водочном заводе". Снялся в кинофильмах "Собачье сердце" Владимира Бортко, "Долгая память" Романа Виктюка, "Старые клячи" Эльдара Рязанова.

— Несколько раз в году бываю в Одессе, где у меня есть дом. Там я пишу книгу и собираю друзей. Всегда угощаю их солеными арбузами, — рассказывал Роман Карцев.

В 2014-м он начал резко высказываться об Украине. Говорил, что Виктор Янукович "должен был под корень выкорчевать Майдан", что "украинцы стреляют друг в друга".

48 лет Роман Карцев прожил в браке с бывшей танцовщицей Викторией Касинской. Их дети получили фармацевтическое образование. Дочь 47-летняя Виктория работает по специальности, сын Павел, 42 года, снимается в кино.

Автор: Светлана КОРЖЕНКО
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