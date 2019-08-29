"Ребята надевали юбки и красили губы"

- Утром светило солнце, потом шел дождь, а после него - опять солнце. Раньше жил во Львове, так непредсказуемая погода в Британии была привычной. А ребятам из Африки привыкнуть к этому было труднее, - говорит 21-летний Артем Бараненко из Сум. Он - первый украинец, который стал лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти.

Артем Бараненко учится на артиллериста на четвертом курсе Национальной Академии сухопутных войск во Львове. Ежегодно из всех заведений ВСУ выбирают одного студента, который на год может поехать учиться в Королевскую академию сухопутных войск в Великобритании. Ее курсантами были английские принцы Уильям и Гарри, герцог Люксембурга Анри. Украинцев заведение принимает с 1997 года.

- Сдавал тесты по академическим дисциплинам, физическую подготовку и английский язык, - рассказывает Артем. - По всем получил хорошие результаты. На международном тестировании по английскому "Айелтс" набрал шесть с половиной из девяти баллов.

Обучение в Королевской академии продолжается 11 месяцев. Между тремя курсами по 14 недель есть две недели отпуска. Выпускники получают воинское звание лейтенанта.

- Приехал на обучение в прошлом году 1 августа. Начинается без торжеств. Воскресенье перед первым учебным понедельником называют "днем гладильной доски". Все должны прийти парадно одетые и наглаженные. В главном корпусе в холле тогда разгрузили гладильные доски, электроутюги, и мы носились с формой целый день.

На обучение просыпался в 6:10. Если первой пары не было, то мог встать в полвосьмого. Часто на 6:50 было назначено утреннее построение. Если кто-то не приходил или появлялся в ненадлежащем виде, получал наказание - вечером надо быть готовым к построению. В девять офицер мог зайти и проверить.

Бывало, пары заканчивались в восемь вечера. Иногда до обеда обучения не было. В это время могли заниматься спортом, но покидать территорию заведения запрещено. На первом курсе с территории академии не выходили вообще, на втором могли гулять с шести вечера до полуночи, на последнем - хоть до утра.

В Академии действует пятибалльная система оценивания.

- У нас чередовались лекции, семинары и выезды на полигон. На лекциях не контролировали, конспектируют ли, но к практическому занятию надо было готовиться. Посещение обязательно. Отсутствие возможно только при наличии справки. Я должен был несколько дней пропустить, потому что как-то подвернул ногу на полигоне, а затем две недели лечил конъюнктивит. В медицинский центр записываться надо заранее, попасть туда можно только по уважительной причине.

Успешность курсанта особенно оценивали на полигоне. Нас назначали на военные должности. Если ставили сержантом, полностью надо было выполнять его функции. За этим следит реальный сержант, а затем обсуждает со студентом его работу. Обращали внимание на поведение, ставили баллы за военную подготовку.

Любимым предметом у Артема были курсы лидерства.

- Там учили, как заслужить уважение и стать лидером у тех, кому подчиняешься и кто подчиняется тебе, - говорит он. - Во время учебы самым трудным было понимание британских диалектов. До того изучал английский в специализированном классе и с репетитором. Сначала не понимал, что мне говорит офицер-шотландец. Только кивал. Переживал, чтобы это был хотя бы не вопрос.

В этом году в академии учились 33 зарубежных студента из 22 стран.

- Сдружился с ребятами из Ганы, Чада, Иордании. Вместе ездили на озеро, сидели в кафе, ходили к британцам на ланч. На каникулах ездили в столицу. Лондон не впечатлил. Там шел дождь, а Биг-Бен закрыли на реконструкцию. Больше понравился город Бат - его архитектура и древнегреческие купальни. Еще были в Манчестере и Ливерпуле.

Бараненко жил в общежитии. Каждому курсанту выделяют отдельную комнату.

- На первом курсе селили по двое, чтобы познакомились между собой. Со второго жили по одному. В комнате - кровать, вешалка, стол, стул, умывальник. Свою комнату можно оборудовать, как хочешь. Некоторые все стены завешивали плакатами, докупали телевизоры, вентиляторы. Один имел игровую приставку. На выходных иногда заходили к нему поиграть.

- Питались в академии, - продолжает Артем. - На завтрак давали бобы с беконом, хлопья с молоком или кашу либо хлеб с джемом. На обед было несколько блюд на выбор. Один день давали что-то из индийской кухни, на следующий - из китайской. На ужин тоже можно было выбирать блюдо на свой вкус. Могли себе самостоятельно сделать шаурму и кофе из автомата.

Выпуск курсантов состоялся 9 августа.

- Парад начинался в 11:00, - говорит Бараненко. - Перед этим было занятие по физкультуре. Существует традиция - на него можно прийти в чем угодно. Некоторые ребята надевали юбки и красили губы.

Не мог пригласить родителей на вручение сертификата, потому что билет в одну сторону стоит 300 фунтов (9,2 тыс. грн. - ГПУ). Ко мне подошел генерал и спросил, почему моих родителей не будет. Объяснил. Через несколько дней узнал, что им уже делают визу. За счет академии и посольства моим родителям оплатили перелет и четырехдневное пребывание в отеле. Успел показать им Лондон.

Стать военным посоветовал дядя

В Лебедине Сумской области Артем Бараненко с родителями прожил до 15 лет. Затем переехал в областной центр.

- Перед 11 классом я еще не знал, куда поступать. Разговаривал об этом с дядей, он посоветовал отправиться в ВСУ. Он отслужил 20 лет, как раз тогда вернулся из АТО. Затем я поехал на День открытых дверей в Львовскую академию сухопутных войск, и мне понравилось. Ни разу не пожалел, что туда поступил.

Отец Артема фермер, мать работает менеджером.

- Меч - отличие лучшего выпускника - я подарил деду, который живет в Лебедине. Он не военный, но очень хотел увидеть. Дал ему белые перчатки и показал, как правильно вытаскивать меч. Дед удивлялся, что он совсем не острый.