"Раньше звал замуж. После ранения меня отговаривал"

- Врачи в реанимации не понимали, почему я с Вадимом. Знакомые говорили: "Зачем тебе это надо? Ты молодая, найдешь себе кого-то". А я верю, что Бог не просто так послал мне много испытаний. Знала, что не сдамся, - говорит 28-летняя Алена Тимошенко из поселка Гребенки Васильковского района Киевской области. За своего сверстника Вадима Ушакова вышла замуж после того, как он подорвался на мине под Авдеевкой Донецкой области. Мужчина прикован к инвалидной коляске. Не разговаривает.

- Раньше была замужем, - рассказывает Алена. - В 2013 году родила дочь Полину. Когда лежала в роддоме, познакомилась с одной девушкой. Подружились. Потом она пригласила окрестить ее ребенка. Тогда я и встретилась с Вадимом. Общались с ним, как друзья. Когда я разводилась, он очень меня поддерживал. Подружился с моей дочерью. Даже не поняла, как наши отношения переросли в нечто большее.

Влюбленные год встречались. В 2016-м решили жить вместе.

- На пятый день Вадима забрали в АТО, - вспоминает женщина. - Не хотела отпускать. Но он сказал: "Прятаться или отмазываться не буду". Каждые полчаса говорили по телефону. Его собратья шутили: "Надо трубку к уху примотать". Когда Вадим был на позиции, я лежала с телефоном в обнимку. Звонил в пять утра. Говорил, что все хорошо, и я засыпала. Так продолжалось восемь месяцев. Затем Вадим ушел в наряд и не перезвонил. Трубку не брал, на сообщения не отвечал. Начала звонить всем ребятам, чьи номера у меня были. Один из них мне сказал: "Не переживай. Главное, что он жив". Вскоре командир сообщил, что Вадим подорвался на мине. Сказал, ему оказали первую помощь и отправили в Днепр.

От ранения у Ушакова разорвалась щека и треснула челюсть.

- После трагедии Вадим попросил собратьев не говорить об этом ни мне, ни родителям, - продолжает Тимошенко. - Сама нашла его в больнице. Он был в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранение было несложным. Но по дороге в госпиталь у него остановилось дыхание. Это дало осложнения. Вадим не разговаривает и не может самостоятельно передвигаться.

Вскоре Ушакова отправили в Одессу. Пять месяцев он лежал в реанимации.

- Перед войной Вадим звал замуж, но я просила подождать. После ранения уже сам меня отговаривал. Хотел, чтобы нашла здорового парня. Но я не собиралась оставлять любимого, - говорит Алена. - Волонтеры похитили Вадима из реанимации. Купили для нас кольца и вышиванки. В Одессе воспользовались услугой "бракосочетание за сутки". Все были против. Но я люблю Вадима, потому что он светлый и добрый человек. За него стоит бороться.

Сейчас Ушаков проходит лечение в научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодус" в Броварах Киевской области.

- Лечимся там бесплатно, - говорит женщина. - Мужу вживили под кожу помпу, которая впрыскивает препарат для снятия спазмов мышц. Подобную операцию в Украине делали впервые. Материалы стоили 594 тысячи гривен. Деньги собирали по всей Украине.

После реанимации у него одна нога была настолько скручена, что не доставала до пола. Только через год впервые сумел встать на пол обеими ногами. Дома мы с мамой Вадима ежедневно водили его по комнате под руки. Косо, криво, но идет. Врачи говорят, что он может восстановиться, но для этого нужно в течение длительного времени регулярно заниматься.

Моя малая его очень любит. Спрашивает: "Когда уже Вадимчик приедет? У него, видимо, ножка и щёчка болят? Ну ничего, врач сделает укольчик, и все будет хорошо". На своих рисунках изображает нас с ней, своего отца и Вадима.

"Угадывала три буквы. Затем могла понять нужное слово"

Чтобы общаться с Вадимом Ушаковым, его жена Алена Тимошенко придумала собственную методику.

- По взгляду и стону понимала, что Вадим чего-то хочет. Говорила: "Если у тебя болит нога - закрой глаза. Если нет - не закрывай". Надо было поставить тысячу вопросов, и лишь одно попадало в точку. Затем мы начали по алфавиту общаться. Я спрашивала, на какую букву начинается то, что хочет сказать. Называла буквы, на нужной он меня останавливал. Угадывала три первые буквы. Затем могла понять нужное слово. Так мы общаемся даже по телефону. Врачи говорят, речь может вернуться к Вадиму, но нужны ежедневные занятия с логопедом. Чтобы не перегружать мозг, пока решили это отложить. Сейчас в приоритете - поставить человека на ноги. Потому что если мышцы потеряют тонус, то уже ничего сделать не удастся.