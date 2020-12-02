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четверг, 03 декабря 2020 06:30

"Поехал на заработки в Польшу и исчез"

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"Живем рядом с кумой младшей дочери, - пишет 58-летняя Татьяна Ивановна из Черкасской области. - Я начала болеть, перестала спать. Подозреваю, что это ее рук дело. Соседка знает чары, хотя мне никто не верит. Я раньше бывала у бабок, поэтому таких людей издалека замечаю. Может, стоит съехать отсюда?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Кладет на стол паспортное фото коротко стриженой блондинки. Зажигает свечу. Обводит ею вокруг снимка.

- Неудивительно, что трудно найти общий язык с женщиной, которая крестила ваших внуков. У нее непростой характер. Общий язык найдет не с каждым, а поссориться готова каждую минуту. Но энергетического воздействия с ее стороны на вашу жизнь не вижу. Ухудшенное самочувствие сигнализирует о проблемах с эндокринной системой. Не нервничайте по пустякам. Ограничьте просмотр новостей, особенно перед сном. Переезд ничего не изменит. Нужен совет врача. Если чувствуете, что встречи с соседкой портят настроение на весь день, не выходите на улицу утром и вечером, пока она дома.

"Сыну на любовном фронте не везет, - рассказывает в письме 56-летняя Инна Станиславовна из Полтавской области. - Первая жена бросила из-за более богатого. Он долго не доверял женщинам пор, пока не встретил Богдану. Нашей семье она понравилась. Но перед свадьбой призналась, что имеет троих детей. На вопрос, почему так долго скрывала это, пожимает плечами. Иван никогда не считал бы ее детей проблемой, принял и любил бы, как родных. Ложь насторожила. А еще Богдана до сих пор находится в браке. Развестись не может, потому что не знает, где муж. Поехал на заработки в Польшу и исчез. До этого они уже не жили вместе. Какое будущее ждет Ивана? Будет ли он с этой женщиной, или женится на той, с которой встречался два года тому назад?"

Прислала фото сына. Он в шортах, с обнаженным торсом. Держит тарелку вареных раков.

- О детях от первого брака Богдана не говорила, потому что боялась, что Иван передумает жениться. Ее чувства к нему искренние. Не планирует присвоить его дом, не претендует, что он будет содержать всех ее детей. Двух сыновей и дочь растит мать Богданы. Алименты не получают, но женщина работает на нескольких работах, чтобы их обеспечить. Если сын решится на брак с Богданой, они будут счастливы. Внуков ждите через год. Будет двойня. В вашем роду есть предрасположенность к рождению близнецов и двойняшек. Первый муж вернется в Украину в январе. Даст развод, потому что хочет создать семью с другой.

"Мой муж - неукраинец, живем за границей, - пишет 35-летняя Марина из Сумской области. - Он без вредных привычек, много работает, но живем с его родителями. Они постоянно вмешиваются в нашу семью. Имеют бизнес. Даже при малейшей проблемы муж бежит им помогать. Ему не интересна семейная жизнь. Не знаю, какой он на самом деле: то молчаливый, то срывается и несет какой-то бред. В финансовом плане рассчитываю только на себя. Муж денег не дает. За все платим поровну, когда идем в магазин за продуктами или едем в путешествие. Работаю много. Переживаю, что произойдет, если не смогу себя обеспечивать. До сих пор не имеем детей. Годы летят, муж в больницу обращаться не хочет. Находит тысячу отговорок, а драгоценное время уходит ".

- Сердце подскажет, как действовать дальше. Не слушайте ни куму, ни подругу. Советы может давать только мать. Вас любит мужчина, с которым имели отношения в Украине. Но переписываться с ним и восстанавливать роман не советую. Это не сделает вас счастливой. В течение следующего года жизнь изменится. Расцветете с появлением нового поклонника. Предстанете перед непростым выбором. Тогда активизируется тот, с кем в браке много лет. Побоится потерять вас. Захочет сделать вас матерью. Только вам надоест его общество. И отсутствие материального обеспечения со стороны мужчины настораживает. Не сможете полноценно посвятить себя ребенку, потому что придется вернуться на работу. Это не те отношения, о которых мечтали.

"Пять лет тому назад познакомилась со вторым мужем, - пишет львовянка Наталья, 45 лет. - Мы живем в гражданском браке. Я влюбилась, потому что он был тем, которого долго искала. Наверное, мои чувства мешали видеть другие черты его характера . Насторожили частые поездки на малую родину. Пропадал без вести не раз. Потом возвращался и оправдывался: то телефон украли, то в больнице лежал. Не подозревала, что он изменяет, пока не позвонила его бывшая. Открыла глаза на все. Я сердилась, но простила . Он переехал жить ко мне, искал работу. Собрался в Польшу. Первый год часто приезжал, звонил. Я также не раз была у него. Потом поняла, что бывшая там на заработках, и они общаются. А еще он начал заглядывать в рюмку. Первый муж тоже любил пьянки-гулянки. Поэтому расстались. Теперь не знаю, что делать. Думала бросить все и ехать к нему ".

- О переезде не может быть и речи, потому что здесь многое держит: дети, родители, хорошая работа. Если сорветесь и отправитесь на заработки, чтобы быть ближе к любимому, пожалеете. Потому что от этого отношения не станут лучше. Мужчина и дальше будет метаться между двумя женщинами. Выпивать не перестанет. Боитесь перемен, но именно они могут спасти от разочарований. Не того мужчину полюбили несколько лет тому назад. Он ошибки не признает. С заработков не вернется. На нем свет клином не сошелся. Есть моложе и лучше, готов ради вас на все. Почему не дадите ему шанс? От дружбы до любви - один шаг.

Автор: Яна РОМАНЮК
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