Петр Петросян до последнего принимал пациентов

В Одессе на 103-м году умер старейший практикующий врач Украины Петр Петросян. Был дерматологом в медицинском центре "Одесфарм". Проработал в этой поликлинике 37 лет, до этого четыре десятилетия прослужил военным врачом. На пенсию так и не вышел. Последние два года принимал пациентов дома.

- Замечательный человек, - рассказывает пациентка Марина Жиленко из Одессы. - Очередь к нему начиналась с самого утра. У меня болела нога, еле ходила. Помню, он бежит навстречу со словами: "Только не спеши, детка, тебе же больно". Человек с большим сердцем. Всех выслушает, на вопросы подробно ответит. Никогда не казался больным или усталым.

Общий трудовой стаж Петра Петросяна составлял более 78 лет. Он — заслуженный врач Украины, автор 25 научных работ и 10 рационализаторских предложений. Пациенты приезжали к нему со всей Украины и из-за границы.

У Петра Петросяна осталась дочь, внуки и правнуки.