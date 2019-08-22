Переселенцам и пенсионерам дадут деньги

По случаю 28-й годовщины Дня Независимости киевская власть выплатит единовременное пособие 336430 жителям столицы.

От 280 до 500 гривен получит 21 категория населения: дети-сироты, участники Революции достоинства, переселенцы, праведники Бабьего Яра, репрессированные, родители погибших военнослужащих, инвалиды и пенсионеры, чьи пенсии не превышают двух прожиточных минимумов. Людям, которые одновременно относятся к нескольким категориям, дадут одну помощь, но большую.

Во Львове ко Дню Независимости по 1 тыс. грн получат 1367 человек. Это граждане, реабилитированные согласно закону "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". Кроме ветеранов УПА, они имеют отдельные доплаты из городского бюджета.

Также Кабмин 14 августа выделил из госбюджета 18,6 млн грн на единовременное пособие членам семей погибших на Донбассе. И тем, кто получил инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в АТО. Члены семей 11 погибших получат 13 млн грн. Еще 5,6 млн грн поступят 11 бойцам, которые получили инвалидность.

21 августа правительство выделило дополнительно 5,4 млн грн единовременного пособия для семей двух погибших на Донбассе и шести человек, получивших инвалидность во время участия в АТО.