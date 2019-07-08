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вторник, 09 июля 2019 00:40

Перед смертью Марина Шеремет распродала хозяйство

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4 июля на площади Независимости в Киеве попрощались с волонтершей 43-летней Мариной Шеремет. Погибла в ДТП. У райцентра Носовка на Черниговщине ее автомобиль влетел в дерево. Женщина погибла на месте.

- Марина ехала с мужем, - рассказывает подруга Маргарита Калоева. - На скорости слетели в кювет и врезались в дерево. Тормозного пути не было. Может, отказали тормоза или Марина отключилась - у нее контузии были. От машины почти ничего не осталось.

Женщина была руководителем "Благотворительного фонда Марины Шеремет".

- Марина часто ездила на Донбасс. Бывала там чаще, чем дома, - рассказывает волонтер Александр Граб.

Последние два года жила в Носовке. Перед смертью решила переехать в Киев. Продала скот.

Ее похоронили на Лесном кладбище в Киеве. Сын Максим работает в патрульной полиции. Муж Сергей находится в больнице.

- Об аварии ничего не помнит - события последних дней полностью стерлись из его памяти, - говорит Маргарита Калоева. - В смерть Марины не верит. Постоянно переспрашивает: "Может, это неправда?".

Автор: Марта ГАЛКА
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