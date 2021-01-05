Пьер Карден умер в хосписе

- В мире не так много людей, которые могут назвать себя счастливыми. Я могу. Занимался, чем хотел. Имел успех в моде, театре и бизнесе. Объездил мир, - говорил французский модельер Пьер Карден. 29 декабря умер в хосписе в пригороде Парижа. Ему было 98 лет.

Карден родился в Италии, вырос во Франции. Карьеру начал как театральный художник. Прославился после того, как сшил костюмы для фильма "Красавица и чудовище" французского режиссера Жана Кокто. Впоследствии стал главным модельером модного дома "Кристиан Диор". Работал там три года. В 1950 основал свой дом моды "Пьер Карден". Имел более 800 магазинов в 170 странах. Годовой оборот составлял почти $ 12 млрд.

Шил мужскую, женскую и детскую одежду. Выпускал парфюмерию, часы, мебель, украшения и сигары. Имел более 500 изобретений. В частности, придумал цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек, длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах. У него одевались, в частности, немецкая актриса Марлен Дитрих, русская балерина Майя Плисецкая, французские актеры Жерар Депардье, Марсель Марсо, Бриджит Бордо и Марина Влади.

- Мне нравится одевать людей, имеющих вкус. А вкус - это чувство меры, - говорил Пьер Карден.

В браке не был. Более 40 лет имел отношения с партнером по бизнесу Андре Оливером. Он умер в 1993 году от СПИДа.