Ольга Демченко не хотела ложиться в больницу

- Семья Ольги заболела коронавирусом. Она за всеми ухаживала, из-за этого не хотела ложиться в больницу. Умерла, потому что болезнь дала осложнение на сердце, — говорит 45-летняя Людмила ГОРОВАЯ о подруге — учительнице и волонтере Ольге ДЕМЧЕНКО, 35 лет, из Андрушевки на Житомирщине.

Она преподавала украинский язык в местной гимназии №2. Была разведена. Сама воспитывала сына. Жила с родителями и младшим братом.

— Ольга помогала детям из малообеспеченных семей, — рассказывает Горовая. - Познакомились с ней в соцсети. Откликнулась на ее пост о братьях-сиротах, которых воспитывала бабушка. У женщины случился инсульт, ее не спасли. Опеку над ребятами оформил их дядя. Ольга взяла над ними шефство, потому что преподавала в школе, где они учились. Сама купила им письменный стол. Возила на море. Просила у неравнодушных помощи, чтобы приобрести необходимое для школы и занятий спортом.

Осенью была у нее в гостях. Посидели, посмеялись. Не думала, что та встреча станет последней. Ольга была очень пробивная. Как кремень. Чуткая, все воспринимала близко к сердцу. Но не слезливая. Никогда не раскисала.