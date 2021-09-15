Олег Сенцов три месяца не видел дочь

- Ежедневно наблюдаю, какое сокровище потерял Олег Сенцов. В декабре прошлого года от него родила дочь. Он в последний раз видел ее в начале лета. У Эммы была проблема со здоровьем. Написала, что ей плохо. Олег ответил - он не в Киеве. Даже не спросил, что с ребенком, - рассказывает фотограф 39-летняя Юлия Бабич. Она воспитывает ребенка от режиссера, бывшего узника Кремля 45-летнего Олега Сенцов. Эмме девять месяцев.

Отношения Сенцова и Бабич продолжались два месяца. О беременности женщина узнала после разрыва.

- Просила одолжить деньги на ведение беременности, но он отказал. Заявил, средств не даст, чтобы не привязываться к ребенку. Были намеки на аборт, - говорит Юлия. - На роды не успел, потому что у него были "важные встречи". Когда приехал, побыл минут 10. На первый Новый год дочери, когда ей было две недели, он поехал пить просекко в Одессу. С женщиной, с которой начал встречаться, когда узнал о моей беременности. Тогда потерялся на несколько недель. Именно из-за его отсутствия Эмма потеряла шанс на грудное вскармливание.

Девочка носит фамилию отца. Он платит алименты на ее содержание.

- Сначала Олег не хотел, чтобы Эмма получила его фамилию, - говорит Юлия. - Помог аргумент, что его не поймут люди.

Олег Сенцов утверждает, что ему не разрешают видеться с дочерью столько, сколько он хотел бы. Причиной называет плохие отношения с матерью, манипуляции и шантаж.

- На самом деле это я постоянно писала ему - не хочешь увидеть дочь? - говорит Юлия Бабич.

Она изучала лингвистику в Харьковском университете им. Василия Каразина. Работала в американской круизной компании. Потом начала заниматься журналистикой и фотографией. Сейчас находится в декретном отпуске.

- Мать хотела бы мне помогать, но она еще работает. Поэтому сама ухаживаю за ребенком. Хочу научить, что она - это не ее гены, а ряд собственных решений. Которые и будут руководить жизнью и будущим. Со временем научу ее давать отпор обидчику. Говорить "нет", когда нарушают ее границы. Давать сдачи, когда оскорбляют или унижают достоинство. Сопротивляться, когда нападают. Хочу быть для нее примером. Несмотря на все и всех научить любить этот мир и жизнь.

Олег Сенцов ранее с семьей жил в Севастополе. Был соучредителем компании "Край Синема". Снимал короткометражки. В 2012-ом дебютировал с первым полнометражным фильмом "Гамер". В 2014-ом его задержали россияне по обвинению в подготовке терактов. Приговорили к 20 годам тюрьмы. На свободу вышел в сентябре 2019-го в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. С тех пор живет в Киеве. Квартиру ему приобрел фонд бизнесмена Виктора Пинчука. В 2020 году перевез в Киев из аннексированного Крыма мать 69-летнюю Людмилу Михайловну и сына Владислава, 17 лет. Дочь 20-летняя Алина переехала к отцу раньше. С бывшей женой Аллой, 44 года, режиссер расторг брак в 2016-ом.

В этом году Сенцов снял фильм "Носорог". Его премьерный показ состоялся 6 сентября в программе 78-го Венецианского кинофестиваля. Накануне режиссер заявил, что у него есть любимая. С ней собирается узаконить отношения.