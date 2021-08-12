"Обнаружили четвертую стадию рака. Сказать не решились"

- Умер во время операции. У него произошло кровоизлияние в голову. Была большая гематома. Решили оперировать. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но Ивана спасти не удалось, - рассказывает 57-летний Сергей Барченко о товарище музыканте 46-летнем Иване Магденко из города Немиров Винницкой области. 29 июля у него случился инсульт.

- Он иногда говорил, что болит желудок. После обследования врачи обнаружили четвертую стадию рака. Но сказать ему об этом не решились, - говорит Сергей Федорович. - Обычно люди с онко истощенные и худые. А по нему и не скажешь, что болел.

Иван Магденко 11 лет возглавлял Немировский дом культуры. Руководил духовым оркестром. Был ведущим праздников.

- Он окончил училище в Тульчине, поступил в институт на музыкально-педагогический факультет. Много работал над собой. Никогда не опаздывал на репетиции. Играл на многих инструментах. Как-то владелец ресторана пообещал купить ему саксофон, если тот за неделю освоит этот инструмент. Ваня справился. Как трубач он был профи, - рассказывает Барченко. - Его знали по всей Украине. Рассказывал множество анекдотов. Имел хорошую память. Цитировал стихи, песни, крылатые выражения. Душа компании, весельчак. Его график тамады был расписан до конца года.

Иван Магденко был в браке с библиотекарем Натальей. Воспитывали детей 17-летнюю Ангелину и Владислава, 23 года. Сын окончил университет, дочь перешла в 10-й класс.