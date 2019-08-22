Наталия Карпа беременна первенцем

"Сегодня у меня счастье! Пока без объяснений, но такого десятого неба давно не испытывала!" - написала в "Фейсбуке" певица 38-летняя Наталия Карпа. Она ждет первенца.

- Наталия где-то на четвертом месяце беременности, - говорят в окружении певицы. - Этот ребенок для них с мужем - желанный и долгожданный. Наталия изо всех сил пытается скрыть свое состояние, ведь знает, что счастье любит тишину.

Карпа с 2016-го живет в браке с участником войны на Донбассе Евгением Тереховым, 30 лет. Он раньше работал электрослесарем на шахтах. В апреле 2014-го мобилизовали в ряды ВСУ. Был ранен под Марьинкой Донецкой области. Медики достали 83 осколка. Получил прозвище "Титановый Джексон" - из-за титановой пластины в голове. После демобилизации стал волонтером. В марте 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Терехова своим советником по делам волонтеров и бойцов АТО.

- Познакомились с Женей перед Новым годом - он пригласил меня с другими музыкантами поддержать его благотворительный проект для бойцов АТО, - говорит Наталия. - На Рождество познакомила его со своими родителями. А через полтора месяца он сделал мне предложение.