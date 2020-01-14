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четверг, 16 января 2020 00:45

"На ферме появилось много змей. Страшно выпускать детей на улицу"

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- Дышать нечем было, дым проникал в каждую скважину. Собрали все вещи и документы. Все время были "на чемоданах". Но, слава Богу, обошлось — температура начала спадать и пошел дождь, — говорит 27-летняя Анна СЫТИНА. Вместе с мужем Дмитрием, 29 лет, сыновьями-3-летним Эльдаром и 10-месячным Домиником живет в 50 км от австралийского Сиднея. Прошлой осенью в стране начались лесные пожары. С тех пор выгорело более 10 млн га угодий. Погибли по меньшей мере 27 человек. Спасателям удалось локализовать часть пожара в этом месяце, когда температура воздуха немного спала и пошли дожди.

— Пожары в Австралии случаются каждый год, — рассказывает Анна Сытина в скайпе. — Но такого, что творится сейчас, не помнят даже пожилые люди. Прошлый год был очень засушливым. Весной температура поднималась до 49 градусов. С сентября сухая погода, палящее солнце и сильный ветер вызывали возгорания в лесах и быстрое распространение пожаров.

Анна Сытина родом из Гайсина Винницкой области. Получила специальность инженера-электрика в Винницком политехническом институте. В Австралию уехала после того, как вышла замуж. Ее муж работал в этой стране.

— После свадьбы муж уехал из Украины, а я начала собирать документы для оформления визы. В посольстве сказали, что получу ее в течение года. Но на небе сошлись звезды — через полтора месяца документы были на руках. В Австралии мы с Дмитрием сразу начали работать на конной ферме. Место работы несколько раз меняли. Сейчас работаем на той, где выращивают около 60 чистокровных скаковых лошадей. Ухаживаю за кобылами и принимаю у них роды.

Когда пожары были в самом разгаре, менеджеры хозяйства начали готовить животных к эвакуации. Возле конюшен стояли траки для перевозки. Ближайший к нам пожар был в девяти километрах. Он вышел из-под контроля перед Новым годом. Три дня горело очень сильно, теперь начало угасать. Более серьезный пожар локализовался в 27 километрах от нас. Там пылало две недели. Огонь тушили с вертолетов и больших самолетов. Видела, как они пролетали над нашим домом. Не впадать в панику помогали новейшие технологии. Здесь у каждого в телефоне установлена карта "Огонь у меня". Приложение постоянно обновляется и показывает локации пожаров по всей Австралии.

Семья Сытиных живет в доме на территории фермы. Их старший сын посещает детский сад.

— Работа интересная, но тяжелая. Лошади так и норовили если не ударить ногой, то укусить за руку или ногу. Несмотря на это, работала на ферме до седьмого месяца беременности. Декретный отпуск в Австралии очень короткий. Когда ребенку исполняется три месяца, надо выходить на работу. Сейчас работаю по три часа в день. Делаю это тогда, когда муж возвращается с работы и остается с детьми.

- Жизнь в Австралии довольно дорогая, - продолжает Анна. — Цены на электроэнергию самые высокие в мире. При минимальной зарплате 2900 австралийских долларов (47 тыс. грн. — ГПУ) ежеквартально люди отдают примерно 900 долларов (14,5 тыс. грн. — ГПУ) за электричество. Плата за сад составляет 110 австралийских долларов (1,8 тыс. грн. — ГПУ). Но мы подали документы на социальную помощь, поэтому 78 процентов стоимости нам возвращает государство.

В период сильных пожаров мы не водили Эльдара в детский сад, хоть тот и работал. Других родителей предупредили, что в любой момент могут позвонить и попросить забрать детей.

Правительство и волонтеры помогают пострадавшим. Большое внимание уделяют спасению животных. Есть больницы для кенгуру и коал. Последних в пожарах погибло 8 тысяч. Зато из-за пожаров в человеческие дома подбираются пресмыкающиеся. Некоторые из них ядовиты. На нашей ферме появилось много змей. Одни из самых опасных — восточные коричневые — поселились в сарае, где держим еду для лошадей. Теперь страшно выпускать детей на улицу. Да и сама, когда выхожу, осматриваюсь вокруг.

"Хочу познакомиться с твоими родителями. Через час ждите в гости"

Анна и Дмитрий Сытины обручились в конце 2015 года. Познакомились в интернете.

— В Украину Дима прилетел на свадьбу своего друга, — рассказывает Анна Сытина. — Во время переписки спросил: "Есть ли в Гайсине где выпить кофе?". Через 40 минут мы встретились. Гуляли в парке, разговаривали и поняли, что имеем много общего. В последний день отпуска Дима заявил: "Хочу познакомиться с твоими родителями. Через час ждите в гости". Тогда он сказал, что я ему понравилась. На следующий день покинул страну, но мы продолжали общаться. Через месяц Дмитрий неожиданно приехал в Гайсин. Встретил меня с роскошным букетом роз. Через несколько дней предложил стать его женой.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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