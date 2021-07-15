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четверг, 15 июля 2021 14:26

Молодожены родились и поженились в один день

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25-летняя Иванна Грозовская из села Кропивник Калушского района Ивано-Франковской области и ее возлюбленный Иван Волосянко, 27 лет, родились в один день - на Ивана Купала. В этом году 7 июля они поженились. Воспользовались услугой "Брак за сутки". Она действует в Украине с 2016-го. За роспись отдали 2,7 тыс. грн.

- Хотели зарегистрировать брак именно 7 июля, потому что тогда празднуем день рождения. Еще в прошлом году Иван сделал предложение именно в этот день. Но пришли подавать заявление слишком поздно. В загсе посоветовали воспользоваться этой услугой, - рассказывает Иванна Грозовская. - Чтобы жениться, надо подать паспорта. Все происходит так, как хотят молодожены. Можно расписаться в джинсах и футболке самим. А по желанию, организуют церемонию со стихами и поздравлениями. Мы красиво оделись, потому что делали фотосессию на память. На церемонию гостей не звали. Родители были на работе. Мы поставили подписи, а потом поехали на природу праздновать с друзьями. Они удивились. Многие не знали, что мы родились в один день, да еще и на именины поженились.

 

Иванна работает на "Новой почте", ее муж - в сельскохозяйственной компании. Начали встречаться в 2017-м.

- Даже не вспомню, как познакомились, - говорит Иванна. - Ваня родом из Калуша. На каникулы приезжал к бабушке в село Довгий Войнилов. Там живет и моя бабка. С детства с ним водились. Вместе гуляли, когда стали старше. Имели общих друзей, компанию. Четыре года назад он предложил встречаться.

Вернулся с букетом. Стал на колено

В прошлом году наши отношения на несколько месяцев прервались. Не общались. А потом помирились и поехали на неделю в Одессу. Мечтала об этом, но все никак не удавалось. Повезло купить последние билеты. Вернулись с моря утром 6 июля. Вечером пошли гулять с друзьями. На следующий день я почти все время была дома. Вечером Ваня приехал и сказал собираться. Мол, поедем к друзьям, у них что-то случилось с машиной. И по дороге те позвонили и заверили, что сами справились с проблемой. Мы с Иваном поехали на дамбу у Калуша. Оттуда открывается красивый вид на город. Как раз садилось солнце. И здесь Ваня пошел к машине. Оттуда вернулся с букетом. Стал на колено и спросил, соглашусь выйти за него замуж. Я была в шоке. Ответила, что выйду. Гулять свадьбу будем 1 октября. Активно готовимся. Уже приглядела платье. Больше всего переживаем, чтобы не ввели карантин. Друзья женились в мае. В ресторане собирались праздновать до четырех утра. Но из-за ограничений пришлось завершить в час ночи.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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