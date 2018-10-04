"Молодежь мечтает уехать - Киев, Польша, Западная Украина"

- Боюсь завтра идти на работу. Ко мне и так много внимания в селе. Начнут обсуждать. А какой я герой? Герой - это Вадим Долгорукий. В зоне АТО несколько дней лежал на морозе 20 градусов, потерял три конечности. А теперь организует спортивные соревнования среди ветеранов-инвалидов, - говорит 26-летняя Ольга Негода, педагог-организатор из села Аджамка недалеко от Кропивницкого. С учениками сортирует мусор, популяризирует это среди людей. 31 августа во время художественного фестиваля "Кропивницкий" ее на центральной площади областного центра наградили отличием проекта "Герои среди нас".

Аджамка расположена в 20 км от Кропивницкого. Автобус по плохим дорогам тянется почти час. На въезде - заброшенные промышленные здания. Раньше здесь были три колхоза, склады, проходили ярмарки. За покупками приезжали из областного центра. Аджамка насчитывала 10 тыс. населения. Сейчас - 4 тыс. Село основали казаки. Углы до сих пор называют "сотнями".

Накануне 1 сентября в школе тихо. В коридорах встречаю нескольких учителей. Ольга Негода приглашает в комнату со старыми шкафами. Там ждут две ученицы и ученик 11-го класса.

- Это универсальные дети - участвуют в олимпиадах, выступают, - рассказывает Ольга. - Вообще здесь молодежь мечтает уехать куда-то - Киев, Польша, Западная Украина. Почти все выпускники разъехались. Еще 10 лет тому назад из моего выпуска только трое покинули Кировоградскую область.

Ольга садится за стол.

- Два года тому назад учительница географии Татьяна Николаевна и учитель биологии Александр Александрович начали акцию "Сдай макулатуру - спаси дерево", - продолжает. - Мы с учениками присоединились. За три дня принесли три тонны макулатуры. Выторговали 4,5 тысячи гривен. Тысячу дал фермер. Купили крутой микроскоп - в области такой только у нас.

Года три собираем крышечки из бутылок. Их сдают на переработку. Средства передают на лечение ветеранов АТО. Протезы из крышечек не делают. В них просто больше пластика, чем в семи бутылкам.

Поднимаем проблему заказника на территории села. Там есть серая цапля. Занесена в Красную книгу, водится только в степной зоне. Браконьеры массово вырубают деревья, вековые дубы. Исчезла буферная зона между полями и заказником. Сельский совет эту тему не хочет ворошить, фермеры не реагируют. Распахали дорогу. Когда идут дожди, все с полей вместе с химикатами смывает в заказник. Цапля покидает эти места.

Команда Ольги закупила картонные баки для сортировки мусора. Поставили в школе.

- Ежемесячно с учениками собираем по три гривны, - продолжает учительница. - За них на каждый этаж приобрели картонные боксы для раздельного сбора мусора. Когда первый раз поставили урны для пластика, то через неделю-другую они наполнились. Их сдали и получили 200 гривен.

- У нас даже самые маленькие дома собирают крышечки, потому что это надо в садик отнести, - говорит 16-летняя Елизавета Ерещенко.

В 23 года Ольга Негода стала депутатом сельского совета. Самая молодая среди коллег.

- Сельский голова, сама бывший волонтер, нас поддерживает. Но когда доходит до действий - тяжело. Старая команда привыкли не рыпаться, - рассказывает Ольга. - Большая часть молодежи скептически относятся к нашей работе. Лучше отзываются дети в садике и ученики до шестого класса. Затем начинают взрослеть, искать себя. Что происходит вокруг, их не интересует. "Как это идти перебирать мусор? Это же позорно", - говорят. Но все равно - бросит бутылку, куда надо. Некоторые из крестьян начал сортировать. Но куда это потом сдавать? Все равно его кучей вывозят на свалку. Много стихийных свалок. В этом году сельский совет заложила в бюджет 300 тысяч гривен на закупку мусорных баков для села. Но до сих пор не видим.

"Взяли банку краски и пошли по селу, затем - на дискотеку"

- У меня есть две сестры. Одна хотела жить в Киеве, вторая - в Кропивницком. Я себя видела только в Аджамке, - говорит Ольга Негода. - Я поздний ребенок, родителям почти 70 Не могу их оставить.

После обучения Ольга вернулась в деревню на должность учителя английского языка.

- У меня муж военный, - продолжает. - 2 марта 2014 года нам позвонили в шесть утра. Сказали - казарменный режим. Было трудно. Решила - нужно что-то и мне делать. Как раз развернулось патриотическое движение, все красили мосты. Я боялась об этом с другими делиться - не знала, поддержат ли. Рассказала однокласснице. Она загорелась. Я создала "ВКонтакте" группу "Аджамка патриотическая". Добавились люди. Взяли трехлитровую банку краски и пошли по деревне. Потом - на дискотеку, собрали там денег. Краску тянули к знаку на въезде в Аджамка. У знакомых взяли лестницу. Кто ехал по трассе, останавливался и помогал. Красить два моста пришло человек 25.

На следующий день боялась идти на работу, потому что получу от руководства на орехи. Прихожу, а мне предлагают место педагога-организатора. Мол, ты смогла людей организовать.

С тех пор в селе началось волонтерское движение. У нас около 200 человек ушло добровольцами в зону АТО. Все живы. Было несколько тяжелораненых. Мы собирали деньги, консервацию, вязали носки.