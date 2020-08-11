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четверг, 13 августа 2020 06:10

Марьяна Пиняка похоронили на казацком кладбище

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Генеральный директор Шевченковского национального заповедника в Каневе на Черкасчине Марьян Пиняк умер в 62 года. Имел четвертую стадию рака.

- Последние месяцы Марьян Владимирович почувствовал себя плохо. Но не ожидали, что смерть наступит так рано, - говорит первый заместитель Пиняка 63-летний Игорь Лиховой. - Он был приветливым, искренним, добродушным человеком. Настоящий патриот. Его все любили, уважали. И он увлекался и занимался работой в заповеднике. Всегда заботился о шевченковских местах, отстаивал музеи и коллектив. Достиг больших успехов в должности.

Марьян Пиняк родился в городе Болехов на Ивано-Франковщине. В Канев переехал в 1984-м. Был предпринимателем, работал в Каневском природном заповеднике. В 2005 году возглавил Шевченковский национальный заповедник. В марте 2010-го, на волне "кадровой революции", Пиняка уволили. Решение тогдашнего министра культуры Михаила Кулиняка обосновывали "неудовлетворительным впечатлением президента Виктора Януковича от посещения заповедника". Однако в 2015-м Пиняк снова вернулся на должность.

- Марьян Владимирович - наш соратник в деле защиты украинского мира, - говорит лидер общественного движения "Родная страна" Николай Томенко, 55 лет. - Он никогда не бегал за вождями и телекамерами. Он, как учил Иван Франко, ежедневно "лупав скалу" украинского нелегкого дела. При его активном участии Канев победил в акции "7 чудес Украины" и мы вместе отсняли фильм о нашей духовной столице. При его поддержке своими средствами отреставрировали Тарасову светлицу. И еще реализовали десятки просветительских, издательских и других шевченковских проектов.

Две дочери и внук остались у Марьяна Пиняка. Его похоронили на старинном казацком кладбище в урочище Монастырок неподалеку от Чернечей горы в Каневе.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
13
августа

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