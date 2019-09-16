Марьяна Хомяк умерла от кори

В селе Почаевичи Дрогобычского района на Львовщине похоронили 33-летнюю Марьяну ХОМЯК. Умерла от осложнений после кори. Месяц была в реанимации.

— Марьяна была хороший и разносторонне развитый человек, — говорит сосед Игорь Петришин, 36 лет. — С ней было приятно советоваться, общаться, сотрудничать. В прошлом году в ноябре меня избрали председателем ОСМД. Предлагал Марьяне быть моим заместителем. Видел в ней надежного, активного и понимающего помощника.

Марьяна Хомяк окончила Тернопольский педагогический университет. В последнее время нигде не работала. Была в отпуске по уходу за ребенком. Ее сыну Яромиру — 6 лет.

В начале лета женщина переболела корью. Через несколько недель попала в больницу с осложнениями, вызванными болезнью.

— Последний раз виделся с Марьяной в июле, — говорит Петришин. — Тогда во дворе нашего дома проходила встреча с кандидатом в депутаты. Я с ней не говорил. У нее был нормальный вид, как для человека, переболевшего корью. Хотя видно было, что ослаблена.