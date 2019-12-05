Мария Ленько выиграла путевку в санаторий

— О выигрыше узнала по телефону от матери. Она первая прочитала в газете мою фамилию, — говорит 25-летняя Мария Ленько из села Ольховец Борщевского района на Тернопольщине.

Она выписала "Газету по-­українськи". Отправила копию квитанции на адрес редакции и выиграла путевку в санаторий "Дубрава" в городе Белая Церковь на Киевщине.

— Когда мне позвонили из редакции, долго колебалась — ехать или нет. Это дальняя дорога, примерно 500 километров. А у нас маленький ребенок. Дочери Марте тогда было год и три месяца. Решились, потому что в Белой Церкви живут родственники мужа. Решили заодно их посетить, — говорит Мария.

В санатории "Дубрава" с мужем Иваном отдыхала 10 дней в мае.

- Ехали на поезде в Киев, а оттуда добирались на электричке в Белую Церковь, - рассказывает. — В дорогу брали только детское питание. В санатории нас очень хорошо приняли. Назначили процедуры, массажи, физкультуру. С ребенком отдыхать там было нетрудно. Когда я шла на процедуры, Марту нянчил муж. И наоборот. Так договорились с медперсоналом. Санаторий расположен в замечательном парке, есть река. Люди, когда слышали, что мы приехали по путевке от газеты, — удивлялись, что такое в наше время возможно.

Мария родилась в Ольховце. Получила специальность "банковское дело" в экономическом университете в Тернополе.

— С Иваном познакомились во время отдыха на Днестре в соседнем селе. Он старше меня на два года. До свадьбы встречались три года, пока я не закончила учебу. Муж работает столяром. Я до декрета работала в банке. В свободное время люблю читать духовную литературу, книги американского писателя Дэна Брауна и немецкого Эриха Марии Ремарка. С удовольствием выписываю "Газету по-­українськи". Нравятся жизненные истории, которые здесь печатают, — говорит Мария Ленько.