"Ходила на работу, а на выходных ее не стало"

В Тернополе остановилось сердце медика 42-летней Зореславы Фарин. Внезапно умерла дома.

- О причине смерти пока неизвестно. Зореслава ходила на работу, все было хорошо. А на выходных ее не стало, - говорит коллега Виктория Гаврилюк, 35 лет. - Она была положительная, ответственная. Вместе работали два года. Это тяжелые времена, потому что лечили коронавирусных больных. Были на работе с утра до поздней ночи. Даже в выходные выходили.

Зоряна Фарина окончила Чертковское медицинское училище. Работала помощником санэпидемиолога в Тернопольском лабораторном центре Минздрава Украины. Была замужем. Осталась дочь.

- Люди будут помнить Зоряну как жизнерадостную, светлую, исполненную сил, - говорит Виктория Гаврилюк.