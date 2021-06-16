Григорий Чапкис болел семь месяцев

- Понимаю, что завишу от Бога. Закашляюсь - и первая мысль: смерть идет. Открываю окна и начинаю ходить. Становится не по себе. Больше всего цепляет этот страх смерти, - говорил в декабре прошлого года хореограф 91-летний Григорий Чапкис. Тогда попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Болезнь не долечили. Хореографу стало трудно ходить и дышать. Еще несколько раз ложился в госпиталь. Сильно похудел, не мог самостоятельно передвигаться. 13 июня в 22:00 его сердце остановилось.

- У отца начали отказывать все органы, - рассказывает сын 39-летний Грегор. - Он сильно мучился, но виду не подавал. Держался мужественно. Последние дни рядом с ним были дочь Лилия и жена Мила.

Григорий Чапкис родился в молдавском Кишиневе. Его отец делал кожаные изделия. С женой воспитывал семерых детей.

- Мы жили бедно, - рассказывал Григорий Чапкис. - Ели жмых, спали на нарах, на которые стелили мешки с соломой. Танцевать меня научила улица. В 3 года с друзьями клали шляпу на полу и танцевали, кто как умел. Вечером прибегал домой и кричал: "Мама, я заработал два лея!" Это был праздник.

В 13 лет я выглядел на 7-8: худой и синий. Был неграмотный, не умел ни читать, ни писать. Разговаривал смесью молдавского, румынского, казахского, русского и украинского. На улице никто не понимал, что говорю. Отец решил пристроить меня в ремесленное училище, там кормили и одевали. Не взяли. Поехали в железнодорожное. Тоже отказали. Пошли к директору. Тот сказал: "Он же шпиндель. В токарную группу не подойдет - до станков не достанет. Паровозом управлять не сможет. Что я с ним буду делать?" Отец ответил: "А вы посмотрите, как он танцует". Я стал выбивать "цыганочку". Директор поднял трубку и сказал: "Зайди. Я тебе артиста нашел". Через минуту в кабинете был замполит. Обнял за плечи и повел показывать училище. Далее зашли в общежитие. Сказал, что место у окна - мое. Так была первая кровать в моей жизни.

Окончил железнодорожное училище и Киевский институт культуры. Был танцором ансамбля песни и танца "Трудовые резервы", хореографом в столичном театре им. Ивана Франко. Выступал в составе ансамбля танца под управлением Павла Вирского.

- С Вирским я работал 27 лет. Он гонял артистов до седьмого пота, чтобы все было идеально. Поклон репетировали 4 часа, - говорил Григорий Николаевич. - Как-то во время гастролей в Мадриде к нам за кулисы пришел художник Сальвадор Дали. Был в ярко-зеленом пиджаке. Из нагрудного кармана вместо носового платка выглядывал омлет. Поблагодарил Вирского за концерт. Заметил меня и воскликнул: "У тебя в ногах спрятаны машинки!" Подошел, наклонился и пощупал мои колени. "Точно, машинки", - сказал он. На следующий день в газетах писали, что Дали разоблачил советского танцора.

Хореограф имел в Киеве "Школу танцев Чапкиса". Коллекционировал костюмы, галстуки, шляпы и солнцезащитные очки.

- Могу позволить себе не работать. Денег заработал столько, что хватит до конца жизни и на похороны, - говорил Чапкис в 2017 году.

Он воспитал двоих детей: дочь Лилия живет в Италии, сын Грегор - в США. Оба - хореографы.

Четыре раза был женат. В прошлом году женился на директоре ювелирного магазина Людмиле. Она была моложе мужа на 52 года.

- Любить нужно непрерывно, - говорил Чапкис. - Когда человек хочет - у него глаза горят, она пылает изнутри. А когда никаких желаний уже нет - это начало конца.