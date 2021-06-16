Григорий Чапкис болел семь месяцев

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 828
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 693
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1620
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 864
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 432
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 675
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 702
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 891
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
2
3
3
3
5
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1899
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 171
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 864
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 243
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 495
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 05:56

Григорий Чапкис болел семь месяцев

  Комментировать
 

- Понимаю, что завишу от Бога. Закашляюсь - и первая мысль: смерть идет. Открываю окна и начинаю ходить. Становится не по себе. Больше всего цепляет этот страх смерти, - говорил в декабре прошлого года хореограф 91-летний Григорий Чапкис. Тогда попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Болезнь не долечили. Хореографу стало трудно ходить и дышать. Еще несколько раз ложился в госпиталь. Сильно похудел, не мог самостоятельно передвигаться. 13 июня в 22:00 его сердце остановилось.

- У отца начали отказывать все органы, - рассказывает сын 39-летний Грегор. - Он сильно мучился, но виду не подавал. Держался мужественно. Последние дни рядом с ним были дочь Лилия и жена Мила.

Григорий Чапкис родился в молдавском Кишиневе. Его отец делал кожаные изделия. С женой воспитывал семерых детей.

- Мы жили бедно, - рассказывал Григорий Чапкис. - Ели жмых, спали на нарах, на которые стелили мешки с соломой. Танцевать меня научила улица. В 3 года с друзьями клали шляпу на полу и танцевали, кто как умел. Вечером прибегал домой и кричал: "Мама, я заработал два лея!" Это был праздник.

В 13 лет я выглядел на 7-8: худой и синий. Был неграмотный, не умел ни читать, ни писать. Разговаривал смесью молдавского, румынского, казахского, русского и украинского. На улице никто не понимал, что говорю. Отец решил пристроить меня в ремесленное училище, там кормили и одевали. Не взяли. Поехали в железнодорожное. Тоже отказали. Пошли к директору. Тот сказал: "Он же шпиндель. В токарную группу не подойдет - до станков не достанет. Паровозом управлять не сможет. Что я с ним буду делать?" Отец ответил: "А вы посмотрите, как он танцует". Я стал выбивать "цыганочку". Директор поднял трубку и сказал: "Зайди. Я тебе артиста нашел". Через минуту в кабинете был замполит. Обнял за плечи и повел показывать училище. Далее зашли в общежитие. Сказал, что место у окна - мое. Так была первая кровать в моей жизни.

Окончил железнодорожное училище и Киевский институт культуры. Был танцором ансамбля песни и танца "Трудовые резервы", хореографом в столичном театре им. Ивана Франко. Выступал в составе ансамбля танца под управлением Павла Вирского.

- С Вирским я работал 27 лет. Он гонял артистов до седьмого пота, чтобы все было идеально. Поклон репетировали 4 часа, - говорил Григорий Николаевич. - Как-то во время гастролей в Мадриде к нам за кулисы пришел художник Сальвадор Дали. Был в ярко-зеленом пиджаке. Из нагрудного кармана вместо носового платка выглядывал омлет. Поблагодарил Вирского за концерт. Заметил меня и воскликнул: "У тебя в ногах спрятаны машинки!" Подошел, наклонился и пощупал мои колени. "Точно, машинки", - сказал он. На следующий день в газетах писали, что Дали разоблачил советского танцора.

Хореограф имел в Киеве "Школу танцев Чапкиса". Коллекционировал костюмы, галстуки, шляпы и солнцезащитные очки.

- Могу позволить себе не работать. Денег заработал столько, что хватит до конца жизни и на похороны, - говорил Чапкис в 2017 году.

Он воспитал двоих детей: дочь Лилия живет в Италии, сын Грегор - в США. Оба - хореографы.

Четыре раза был женат. В прошлом году женился на директоре ювелирного магазина Людмиле. Она была моложе мужа на 52 года.

- Любить нужно непрерывно, - говорил Чапкис. - Когда человек хочет - у него глаза горят, она пылает изнутри. А когда никаких желаний уже нет - это начало конца.

Автор: Марта ГАЛКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Григорий Чапкис болел семь месяцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Возвели усыпальницу - седьмое чудо мира

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 8127
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 6444
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3843
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3024
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2538
Люди
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
2
 Просмотров: 126
Святослав Вакарчук разводится после 20 лет брака
Святослав Вакарчук разводится после 20 лет брака Просмотров: 45
София Палюх перенесла две операции
София Палюх перенесла две операции Просмотров: 9
"Холостяковал до 52 лет. Не понял, как женился"
"Холостяковал до 52 лет. Не понял, как женился" Просмотров: 45
У Николая Завгороднего отказали органы
У Николая Завгороднего отказали органы Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
5
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 384
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть