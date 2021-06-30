Федор Романов рисует кистью в зубах

- Люблю жизнь и мир. Меня вдохновляет семья и все, что вижу. Вот залюбовался заходом солнца над полем, и уже хочется перенести эту красоту на холст, - говорит художник Федор Романов, 31 год, из села Опытное Носовского района Черниговской области. У него врожденный артрогрипоз - не работают руки и ноги.

Из-за патологии родители отказались от Федора в роддоме. Рос в Олешковском детском доме-интернате. Там посещал кружок изобразительного искусства.

- В 14 лет у меня диагностировали рак крови. Воспитатели думали, не выживу, - рассказывает. - Сообщили о болезни родителям. Тогда встретился с ними впервые. Я рос и не имел представления, что такое мама и папа. А здесь они появились. Тогда меня просто взяли "нервы", что они приехали меня хоронить. Выздоровел в какой-то степени благодаря той встрече.

В Луганском профтехучилище Романов получил специальность дизайнера. Познакомился с будущей женой.

- С Еленой сидели за одной партой в училище. Помогал ей с творческими работами, а она мне - с теорией. Начали встречаться, а через два года поженились, - говорит.

- Когда я забеременела, волновались, чтобы с ребенком все было в порядке, - присоединяется к разговору жена 38-летняя Елена. - Молились. А потом благодарили Бога, что у нас родилась здоровая дочка. Сейчас Кире 10 лет. Учится рисовать. Любит спорт, занимается каратэ.

В Луганске семья жила до 2014 года. Выехали, когда на Донбассе началась война.

- Наш дом был недалеко от Луганского аэропорта. Там происходили ужасные вещи, - рассказывает Федор. - Едва успели на последний поезд в Киев. С собой взяли сумку с вещами дочери и документами.

Первый месяц семья Романовых жила у друзей в Киеве. Позже переехали в Чернигов. Там благотворители приобрели жилье.

- Сначала обрабатывали огород, потом отдали его соседям. Потому что мало оставалось времени на творчество. Теперь рисую до позднего вечера. В это время слушаю хиты 1970-х - 1990 годов.

Стоимость картин стартует от 800 гривен. Не каждому их продаю. Не люблю нечестных, лукавых. Если вижу, что человек искренний, действительно прочувствовал мои работы, дарю.

Приглашают проводить мастер-классы. На них сопровождает жена. Елена - моя правая рука: менеджер, бухгалтер и советчица. Должны работать, ведь на помощь от государства прожить нереально.

В этом году Федор установил рекорд Украины - написал картину масляными красками за 34 мин. 59 с. Достижение посвятил дочери.