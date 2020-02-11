"Был со мной откровенен, знала обо всех интрижках"

— Старость — у человека в голове. Я пережил крушение вертолета и операцию на спине. Мне вшили кардиостимулятор. Также перенес сердечный приступ и чуть не покончил самоубийством. Но говорю себе: "Я должен расти и учиться дальше. Это — единственное противоядие старости", — говорил американский актер Кирк ДУГЛАС. Умер 5 февраля в США. Его сердце остановилось на 104-м году.

Кирк Дуглас родился в пригороде Нью-Йорка. Родители были еврейскими мигрантами из Российской империи.

— Наша семья была очень бедной. Помню, как в детстве сидели с мамой в небольшой комнатке. Вдруг стучат в дверь — почти каждый вечер кто-то приходил к нам просить еду. И хоть нам самим не хватало продуктов, мама всегда находила что-то для этих людей, — рассказывал Дуглас. — Я рос в страшной нужде. И мне ничего не оставалось, как двигаться вверх.

Окончил Сент-Лоренский университет и Академию актерского искусства в Нью-Йорке, затем служил в Военно-морском флоте США. После демобилизации работал шахтером и разнорабочим. Впервые в кино снялся в 1946 году. Тогда исполнил второстепенную роль в ленте "Странная любовь Марты Айварес". Снялся более, чем в 90 фильмах. Самые известные: "20 тысяч лье под водой", "Одиссея", "Спартак". За роль Винсента ван Гога в фильме "Жажда жизни" получил премию "Золотой глобус". В 1996 году ему вручили почетный "Оскар" за выдающуюся карьеру.

Написал 10 романов, выступил режиссером двух фильмов.

Дважды был женат. С первой женой актрисой Дайаной Дилл прожил девять лет. Она родила ему сыновей - Майкла и Джоэля. В 1954 году Дуглас женился на продюсере Энн Байденс. Сейчас ей 100 лет. Вместе воспитали сыновей - Питера и Эрика.

— Самое важное в браке — доверие и честность, — говорит Энн Байденс. — Мне никогда не было интересно, что говорят о моем муже. То, что нужно, он сам скажет. Всегда был со мной откровенным, знала обо всех его временных интрижках. Я любила своего мужа и не собиралась разрушать наш брак из-за гордости.