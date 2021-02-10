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четверг, 11 февраля 2021 06:05

"Буду мусора под Кабмин высыпать. Может, позволят пакетик купить"

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Что обсуждали пользователи социальных сетей в январе

6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонники тогда еще действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Погибли четверо протестующих и полицейский. Через несколько часов Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов. Инаугурация 46-го президента США состоялась 20 января в Вашингтоне.

"Что-то мне это напоминает. Как же эти олигархи не любят терять власть".

Алла Милимко, фейсбук

"Дональд Трамп - это собирательный портрет диктатора-неадеквата. Он собрал и воплотил худшие черты современников: Путина, Лукашенко, Ким Чен Ына. Но веками взлелеянная американским народом демократия не позволит ему и его окружению уничтожить страну. Жаль, что многие люди повелись на ложь и нарушили закон. Бунт не имеет ничего общего с демократией ".

Василий Костенко, фейсбук

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию. С 1 января 2021 года бытовые потребители будут платить 1,68 грн за кВт/ч.

"У нас электроотопление. Отменили льготные 3000 киловатт и рассказывают, что для населения ничего не изменилось. Теперь надо заплатить 4200 гривен в месяц. Экономили и тогда, а теперь или совсем в холоде придется сидеть или возвращаться к углю, потому что платить такие деньги ежемесячно не выйдет ".

Виктория Парпара, фейсбук

"Самый высокий тариф в Европе и самые низкие зарплаты. Такая ситуация была в Румынии, и сделали с Чаушеску?"

Юрий Сидорский, телеграм

"Покупают у Энергоатома по 15 копеек и получают навар 1,53 гривны на киловатте".

Александр Литвиненко, телеграм

"В прошлом году президент сказал, что разрабатывает какую-то программу по снижению тарифов в 2020 наполовину. Но это оказалось очередным художественным свистом, по которому Зеленский - чемпион среди президентов".

Татьяна Супрун, фейсбук

Вакцинацию против коронавируса начали в 46 странах мира. В Украине обещают в середине февраля. Первыми прививки получат медики, работающие с больными Covid-19.

"Вакцина китайская, с низким уровнем эффективности. Ее закупают по завышенным ценам через компанию-посредника, к которой причастна "регионалка" Богатырева. Нам втюхат хлам за наши деньги".

Вячеслав Бойко, фейсбук

"Пусть первыми вакцинируются наши чиновники и олигархи".

Александр Пуденков, фейсбук

"Не доверяют современным вакцинам, тем более тем, которые "на скорую руку" придуманы, с неизученными осложнениями. А еще Украина не готова к их правильному хранению и транспортировке".

Лариса Замковая, фейсбук

С 8 до 24 января в Украине действовали усиленные карантинные ограничения. Не работали заведения общественного питания и торговля промышленными товарами.

"Это не карантин, а идиотизм. Чтобы зараза не распространялась, нужно, чтобы все сидели по домам. А у нас свобода передвижений. Везде полно народу - просто массовые гуляния".

Татьяна Лукашова, телеграм

"Самые необходимые товары - это продукты и лекарства, а без всего прочего можно прожить".

Николай Колацкий, фейсбук

"Порвались носки. Думал запас есть, а его нет. Собирался посвататься, но нечем. Хотел за квартиру пойти заплатить по новым тарифам, но не могу выйти без носков. Пусть Степанов и Кабмин вместе с ВР скажут, как быть?"

Олег Мелешко, фейсбук

"Полка с пакетами для мусора в супермаркете перевязана лентой - их запрещено покупать. Буду хлам из ведра под Кабмин высыпать. Может, позволят пакетик купить".

Ольга Кравцова, фейсбук

"Локдаун завершился. Теперь можете покупать носки, батарейки и другую "запрещенку".

Андрей Лозинский, телеграм

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий провел отпуск с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. За недельный отдых трех человек заплатил почти 242 тыс. грн. В пресс-службе суда сообщили, что за прошлый год он получил 433 538 грн зарплаты. Когда после отпуска Тупицкий пришел на работу, его не пустили. Потому что месяц тому назад президент отстранил от исполнения обязанностей.

"Затем в КСУ уточнили, что сумма в 242 тыс. - тоже ложь. Господин Тупицкий купил в АТБ палатку за 360 грн, и поехал "дикарем". Питался бабушкиной консервацией и сахаром - каждый украинец может себе такое позволить".

Илья Вырвач, фейсбук

"Молодец. В Буковеле обошлось бы в три раза дороже".

Гоша Верезай, телеграм

"А можно мне одну такую ​​зарплату и я больше ничего просить не буду".

Юра Качоровский, телеграм

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Дата
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