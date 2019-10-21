Александр Башта прожил месяц после инсульта

В Тернополе на 58-м году умер депутат областного совета Александр Башта. Месяц лежал в больнице с инсультом после соревнований по жиму штанги.

Врачи собирались выписать Александра Башту. Должен был пройти реабилитацию, потому что слаб. Смерть наступила от обширного кровоизлияния.

- Александр занимался людьми с инвалидностью, - рассказывает подруга Алина Пасько. - Передвигался на коляске и своим примером показывал, как быть сильным. Имели общую знакомую Людмилу, которая тоже не могла самостоятельно двигаться. Александр ей помогал. Часто говорил, что государство не будет заботиться о людях с инвалидностью. Нужно самому работать. Всегда был активен и положителен.

Александр Башта 27 лет передвигался в коляске. Травму позвоночника получил во время полета на параплане. Был мастером спорта Украины. Раньше работал тренером по теннису. У него остались жена и сын.