 
Ексклюзивы
1/5
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 189
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 369
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 234
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 243
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 774
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 540
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 711
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 459
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2187
Фото
Все фото
5
8
7
6
8
Новий Київ буде український
Новий Київ буде український
&quot;Опозиції доведеться шукати нові козирі&quot;
"Опозиції доведеться шукати нові козирі"
&quot;Влада дійшла до межі. Далі або диктатура, або треба міняти соліста&quot;
"Влада дійшла до межі. Далі або диктатура, або треба міняти соліста"
Найбільші байкерські клуби
Найбільші байкерські клуби
&quot;Без підтримки думаючої частини суспільства, яку опозиція матюкливо називає &quot;противсіхами&quot;, вона приречена на поразку&quot;
"Без підтримки думаючої частини суспільства, яку опозиція матюкливо називає "противсіхами", вона приречена на поразку"
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 540
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 909
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 612
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2448
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 369
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 09:42

Русь

  Комментировать

Перейменувати Україну на Русь-Україну пропонує радник голови Офісу президента Олексій Арестович, 46 років. Про це він заявив в інтерв'ю в останній день літа. За словами радника, вже готується відповідний указ глави держави.

– Перехоплення спадщини Київської Русі набагато важливіше за танки, – каже. – Треба в них відібрати бренд "руських" зрештою. Я борюся за те, щоб ми називали війну правильно: русько-російська війна. Русь – це ми. Руси, русини.

Типового вікінга за виглядом і поведінкою нарекли слов'янським іменем Святослав

– Я, звісно, за те, щоб українці розповідали всім про значення спадщини Русі для нинішньої України, – говорить історик Володимир В'ятрович, 44 роки. – Але заяви про перейменування держави безглузді та шкідливі. Нас штовхають на безперспективні спроби пояснити світові, що Rus – не те саме, що Russia. І це чудова нагода для ворога остаточно переконати всіх, що Ukraine – то таки Russia

Вперше термін "Русь" зафіксовано 839 року у франкських Бертинських анналах. Там йшлося про посланців народу Rhos, котрі шукали безпечну дорогу з Константинополя до власної батьківщини. Імовірно, це були шведи. В наступному десятилітті "Баварський географ" повідомляє, що народ Ruzzi заселяє територію між Caziri і Forsderen Liudi, тобто між хозарами й деревлянами.

 

Грецьке житіє святого Георгія, написане після його смерті у 820-х і збережене в рукописі наступного століття, описує напад на південне узбережжя Чорного моря "варварів Рос". 18 червня 860 року атаки зазнала вже візантійська столиця. Свідок облоги патріарх Фотій писав: "Цей народ здобув собі ім'я цією виправою". Підтверджує це укладач "Повісті минулих літ" чотирма століттями пізніше: "Коли почав Михайло цесарствувати, стала називатися Руська земля. А про се ми довідалися, що за цього цесаря приходила Русь на Цесароград".

Етимологія слова "Русь" досі не визначена остаточно. Найпоширеніша версія: назва утворилася від балто-фінського найменування шведів rо- tsi та Середньої Швеції – Руслагена. Обидва походять від кореня *rо- р – "гребля". В давніх літописах у слові "Русь" використовували написання диграфа "ук" – він вимовлявся протяжніше за звичайне слов'янське "у". Дослідники також виводять термін з іранського кореня *ruk – "світлий, блискучий", тобто царствений. Мовляв, так само виник відомий етнонім "роксолани", яким називали жителів теперішніх українських земель. Інші стверджують, начебто це змінене слов'янське слово "русий". Ще одна версія: від річок Рось чи Руса.

Ядро держави було в Середньому Подніпров'ї

Отже, русь – це різноплеменне зібрання скандинавів, котрі в середині IX ст. шукали кращої долі на річках Східної Європи. Відомі щонайменше три такі "русі" – в басейні Ладозького озера, в Середньому Подніпров'ї та на Середній Волзі. Осівши на одному місці, руси почали сприйматися як народи – тогочасні арабські географи чітко відрізняли "ар-рус" від слов'ян за зовнішністю та звичаями. Візантійські та наші джерела донесли до нас імена тих русів – усі вони скандинавські. На початку X ст. починається асиміляція русів. Це завершується нареченням київського князя – типового вікінга за виглядом і поведінкою – слов'янським іменем Свято­слав. Народ русів зник як окрема спільнота. Натомість передав своє ім'я підвладному населенню – спочатку полянам, а потім і решті.

Жодної Київської Русі не існувало! Так само не було Русі Новгородської чи Московської. Назва держави під управлінням династії Рюриковичів була просто Русь. Епітети – це вигадки істориків XIX ст., котрі намагалися протягнути російське володарювання углиб віків. Натомість існував поділ на Русь "у вузькому сенсі" та Русь "взагалі". Перший термін охоплював ядро держави в Середньому Подніпров'ї, другий – усі терени. Саме тому "на Русь" міг поїхати не лише візантійський купець, але й новгородський, шлях якого лежав до Києва. Під 1146 роком у "Повісті минулих літ" читаємо: "І Святослав, заплакавши, послав до Юрія в Суздаль, сказав: "Брата мені Всеволода Бог узяв, а Ігоря Ізяслав схопив. Піди-но в Руську землю, до Києва". Щодо самоназви, то вона звучала як "русь" у множині, "русин" в однині. "Русич" – це вже літературщина.

Новий пік уживання цього слова на наших землях припадає на XIII ст. 1253 року князь Данило був коронований, тож його держава отримала офіційне найменування Regnum Rusiae – Королівство Русі. Сам він відтоді носив титул Reх Rusiae – король Русі. Цим титулом послуговувалися його спадкоємці аж до Юрія Боле­слава II, після вбивства якого 1340-го державу пошматували сусіди.

Митрополію очолювала одна людина, іноді ієрархи діяли паралельно, якийсь час їх було аж троє

У 1360-х Київщиною заволоділи литовці. Відтепер їхній правитель іменував себе "королем литвинів і русинів". У середині XV ст. його титул звучав як "великий князь ­всієї Литовської землі й Жемайтійської та багатьох Руських ­земель". У Статуті 1529 року було ­закріплене офіційне найменування держави – Didz ioji Lietuvos, Rusijos ir Z emaitijos kunigaiks tystе' – Велике князівство Литовське, Руське, Жемайтійське. Воно зберігалося до об'єднання Литви з Польським королівством у Річ Посполиту 1569 року. Після того епітет "руський" залишився в титулі спільного монарха. На підконтрольних Польщі землях Галичини 1434-го виникло Руське воєводство, яке проіснувало до 1772 року. Зберігали свої назви географічні регіони – Біла Русь, Чорна Русь і Червона Русь.

У XIV ст. православні колишньої Русі перебували у складі двох держав – Литви та Золотої Орди. Константинопольські патріархи поділили Київську митрополію на дві частини. Одну, що охоплювала "Велику Росію", очолював митрополит із кафедрою у Володимирі, потім – у Москві. Іншою, на теренах "Малої Росії", керували з українських і литовських міст. Між митрополитами постійно точилася боротьба – іноді митрополію очолювала одна людина, іноді вони діяли паралельно, якийсь час ієрархів було аж троє. Тож митрополити часто вживали приставку до свого титулу "всієї Русі".

Тоді ж деякі володимирські, а потім московські князі додавали до своїх іменувань визначення "господар/государ всієї Русі". Спочатку так писали у грамотах, потім на монетах, а від царювання Івана ІІІ – в дипломатичному листуванні, претендуючи й на руські землі у складі Литви. Паралельно використовується і грецька форма "Росія" – в книжках, на іконах, порталах церков.

1547-го Іван Грозний коронувався як "Цар і Великий князь всієї Русі". А в постановах Стоглавого собору за чотири роки зустрічається формулювання "россійское царствіе". В присязі 1613-го першому Романову – Михайлу – використовують вирази і "всієї Русі", і "Російське царство". Із приєднанням України 1654 року титул царя набув вигляду "Государ всієї Великої і Малої Росії". ­1721-го, з перетворенням на імперію, початкова фраза стала такою: "імператор і самодержець Всеросійський".

На Заході слово "Русь" переважно писали як Ruscia, Rucia, Ruzzia, Ruzsia. В XI ст. утвердилася форма Russia, Rossia, Russie, а згодом гору взяла церковна форма Ruthenia. Щоб розрізняти землі колишньої Русі, підпорядковані литовським і московським правителям, щодо других почали використовувати назву Московія. Втім, це слово ніколи не вживалося в офіційних документах – отже й не було назвою держави. В 1772–1918 роках, коли Галичина перебувала у складі Габсбурзької монархії, її українське населення іменували рутенами чи русинами. Росіян кликали "русіш". Потім назва "Русь" зберігалася лише за Закарпаттям і його населенням у складі Чехословаччини й Угорщини.

Волошин закликав користуватися терміном "українці", щоб відрізнятися від "яничарів"-русофілів

Перший том праці "Історії України-Руси" історик Михайло Грушевський видав 1898 року. Під час перевидання четвертого тому 1907-го власноруч у рукописі поміняв "Україна-Русь" на "Україна", а "українсько-руський" – на "український". Із початком революції 1917 року "Україна" стала частиною офіційної назви органів влади, а потім і самої держави – Української Народної Республіки. Більшовики скалькували її для найменування власної держави на цих теренах. 1937-го лідер закарпатських українофілів Августин Волошин написав програмну статтю "Русини чи українці". Закликав користуватися другим терміном, щоб відрізнятися від "яничарів"-русофілів. За два роки він же проголосив незалежність Карпатської України.

Сьогодні термін "Русь" використовують православні церкви Росії та України. Русинами іменують себе кількадесят тисяч осіб у Словаччині, Сербії та Україні. 1844-го відкрито хімічний елемент "рутеній", увічнений у періодичній таблиці Менделєєва під номером 44. В Ужгороді в 1925–1945 роках існував футбольний клуб "Русь". Слово було в назвах кількох політичних партій, що мали проросійські позиції: "Русь", "Русь Єдина", "Руська єдність" і "Руський блок". В Києві є кінотеатр "Київська Русь" і готель "Русь". 2015-го утворено 25-й окремий мотопіхотний батальйон Збройних сил України "Київська Русь".

Автор: Сергей ГРОМЕНКО, рисунок: Дмитрий СКАЖЕНИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Русь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

В шахте на Донбассе провели ядерный взрыв

21 год назад исчез Георгий Гонгадзе

Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

Террористы взорвали машину возле многоэтажки

Начали "умиротворения" Украинская Галичины

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Самое читаемое
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 8676
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4680
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 4293
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4230
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 3654
Оценки
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
 Просмотров: 765
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
 Просмотров: 1368
"Хиросима спасла Европу от Сталина. Ему объяснили, что будет с Москвой, если он станет дергаться"
"Хиросима спасла Европу от Сталина. Ему объяснили, что будет с Москвой, если он станет дергаться" Просмотров: 1134
"Лучшая стратегия по Донбассу - переждать. Если у Зеленского хватит воли и разума. У Кремля времени - год"
"Лучшая стратегия по Донбассу - переждать. Если у Зеленского хватит воли и разума. У Кремля времени - год" Просмотров: 1764
Россия начала нефтяную войну из-за ложного представления о своем потенциале устойчивости
Россия начала нефтяную войну из-за ложного представления о своем потенциале устойчивости
 Просмотров: 2385
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
3
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
Голосов: 18
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть