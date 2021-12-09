"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ

Під час зйомок фільму "Іржа" в Голлівуді актор 63-річний Алек Болдвін, виконавець головної ролі, 21 жовтня випадково застрелив операторку-українку 42-річну Галину Гатчінс. Трагедія сталася після обідньої перерви, коли на знімальному майданчику обговорювали наступний кадр.

– Думаю, витягну зброю і скажу: "Паф!" – сказав Болдвін і натиснув на курок. Куля влучила в груди Гатчінс. – Чорт забирай! Пістолет вистрелив!

Операторка померла в лікарні міста Санта-Фе, куди її доправили гелікоптером. Чому реквізитний пістолет був заряджений бойовими патронами, з'ясовує поліція.

10 трагічних випадків на зйомках фільмів і програм

1. На зйомках американського реалітішоу "Копи" 2014-го поліція випадково застрелила аудіотехніка 38-річного Брайса Діона.

– Фільмували вночі. Патрульні з Діоном виїхали на виклик про пограбування ресторану. У приміщенні, де мав бути грабіжник, відкрили по ньому вогонь. Куля випадково влучила в аудіотехніка. Пройшла крізь щілину в бронежилеті й потрапила в серце, – розповідав керівник місцевої поліції Тодд Шмадерер.

Озброєного грабіжника – 32-річного Кортеса Вашингтона – також убили.

Причетних до смерті Брайса патрульних звільнили з роботи.

2. Австралійський телеведучий 44-річний Стів Ірвін помер у прямому ефірі 4 вересня 2006-го.

Знімав під водою в районі Великого бар'єрного рифу біля Австралії. Зненацька його вдарив у груди отруйний морський скат.

– Стів витягнув шип, а за хвилину його не стало. Крові у воді не було, – сказав продюсер і режисер Джон Стейнтон.

Оператор Бенн Кроп заявив, що скат злякався Стіва. Коли відчув загрозу – вдарив.

Ірвін був популярний за­вдяки циклу передач "Мисливець за крокодилами".

Автор: gettyimages.com Австралійський доглядач зоопарку і телеведучий Стів Ірвін прийшов на телепрограму The Tonight Show з живим алігатором 28 червня 2002 року. Так рекламував свій фільм ”Мисливець на крокодилів: сутичка”

3. 23 особи зі знімальної групи російського актора та режисера Сергія Бодрова-молодшого загинули під лавиною 20 вересня 2002-го.

Під час зйомок фільму "Зв'язковий" у горах Північної Осетії. Поховала 127 осіб. Тіла Сергія не знайшли.

– У Кармадонській ущелині мали зняти одну сцену. Близько сьомої вечора роботу довелося завершити через погане світло. Група збирала апаратуру. В цей час із гори Казбек зірвалася гігантська лавина. За 20 хвилин ущелину накрило 300-метровим шаром каміння, бруду та льоду, – розповідали рятувальники.

Селеві потоки рухалися зі швидкістю не менш як 200 км/год., накривали села, бази відпочинку та наметові табори туристів упродовж 12 км. До ущелини рятувальники змогли дістатися за кілька годин. Пошукова операція тривала три місяці. Знайшли 19 тіл.

Автор: Film.ru Фото російського актора та режисера Сергія Бодрова (праворуч) зі зйомок фільму "Зв'язковий" у горах Північної Осетії. 23 особи зі знімальної групи загинули під лавиною 20 вересня 2002-го

4. Під час фільмування стрічки "Три ікси" 2002-го загинув каскадер 44-річний Гаррі О'Коннор.

За сюжетом, в одній сцені герой летить на параплані за човном і спускається по тросу за мить до зіткнення з мостом, під яким пропливало судно. Каскадер ідеально виконав трюк, але залишився незадоволений результатом. Вирішив його повторити.

– Після стрибка Гаррі спускався по тросу й сильно вдарився об колону Палацького моста в чеській Празі. Загинув миттєво, – згадували колеги.

Момент зіткнення каскадера з опорною конструкцією випадково зняли на плівку. Цей фрагмент вставили у фінальну версію бойовика для вшанування пам'яті загиблого.

2002 року "Три ікси" вийшли у прокат.

Коханий не дожив до нашого весілля 18 днів

5. На знімальному майданчику фільму "Ворон" у березні 1994-го загинув син Брюса Лі 28-річний Брендон.

Грав у сцені, де в нього стріляють. Ніхто не побачив, що у стволі револьвера залишилася заглушка. Актор Майкл Массі натиснув на курок. Заглушка вилетіла, пробила Брендону живіт і застряла у хребті.

Із сильною кровотечею Лі доставили в клініку Вілмінґтона. Помер після операції.

– Коханий не дожив до нашого весілля 18 днів. 30 березня я подзвонила йому з Лос-­Анджелеса й розповіла, що обручка готова. Це була остання наша розмова. Наступного дня Лі не стало, – каже наречена актора Еліза.

Фільм закінчили з дублером, якому за допомогою комп'ютерних технологій наклали обличчя Брендона. 13 травня 1994-го картина вийшла на екрани.

Сцену вбивства Брендона Лі перезняли:

6. Американський комічний актор 68-річний Джон Елрой Сенфорд, псевдонім Редд Фокс, помер 11 жовтня 1991 року після зйомок телевізійного шоу "Королівська сім'я".

Перед репетицією Сенфорд спілкувався з репортером. Один із продюсерів вийшов і запитав, де актор. Схопив Фокса й потягнув працювати. Сенфорд на сцену вийшов роздратованим, згадували колеги.

– Сценка з серцевим нападом була коронним номером Редда. Коли цього разу схопився за груди й упав, ніхто не зрозумів, що насправді сталося, – розповідала акторка Делла Різ.

Джон корчився від болю під регіт глядачів. За кілька хвилин усі збагнули, що це не жарт. Викликали "швидку". Медики діагностували інфаркт. Джон помер у лікарні ввечері.

7. 20 вересня 1988-го на знімальному майданчику картини "Повернення мушкетерів" у Мадриді британський актор 54-річний Рой Кіннер упав з коня і зламав тазову кістку.

У нього почалася внутрішня кровотеча. Наступного дня помер від серцевого нападу в лікарні.

– Рой мав виконати важкий трюк – стрибати на коні по мосту. Але актор важив понад 90 кілограмів і ніколи не їздив верхи, – казали родичі.

Сім'я Кіннера подала до суду на продюсерську компанію. Виявилося, що це було не єдине порушення техніки безпеки.

Продюсери не визнали вини, але погодилися виплатити майже $1 млн компенсації родичам загиблого.

8. Під час фільмування стрічки "Найкращий стрілець" 1986-го загинув повітряний оператор 53-річний Арт Шолль.

– Знімати фігури вищого пілотажу запросили пілота Арта Шолля. Його вважали одним із найкращих. Повинен був виконати в повітрі трюк "плоский штопор" і зняти вид із кабіни. Раптом літак втратив керування й упав у Тихий океан. Ані тіла льотчика, ні залишків судна не знайшли, – говорив режисер.

"Найкращий стрілець" вийшов на екрани у травні 1986-го.

9. На нічних зйомках "Сутінкової зони" 1983-го в американському окрузі Вентура, штат Каліфорнія, загинули актор 53-річний Вік Морроу і діти – 7-річний Май-Ка Дінь Ле та Рене Шин-І Чен, 6 років.

Всі знімались у сцені, де їхні персонажі тікали по воді з в'єтнамського села від військового вертольоту США. Піротехнічні вибухи пошкодили хвіст гелікоптера – й він упав на акторів. Морроу й одного хлопчика обезголовив. Інша дитина отримала смертельну травму.

Режисери Джон Лендіс і Стівен Спілберґ та пілот вертольота Дорсі Вінґ постали перед судом. З них зняли звинувачення в неумисному вбивстві. Батьки дітей-акторів також подали до суду. Згодилися на матеріальну компенсацію.

10. Американська акторка 24-річна Марта Менсфілд загинула під час зйомок картини "Райони Вірджинії" 29 листопада 1923-го.

Увечері між дублями вона сиділа в машині. У відчинене вікно перехожий кинув недопалок, який упав акторці на сукню. Почалася пожежа. Партнер по фільму Вілфред Літлл накинув на Марту пальто. Так урятував її обличчя та шию від вогню. Але тіло сильно обгоріло. Наступного дня акторка померла в лікарні.

– Постраждав і водій машини, який намагався зірвати з Марти палаючий одяг. Його вдалося врятувати, – казали колеги актриси.

Винуватця пожежі не знайшли.

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