 
Ексклюзивы
1/5
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 189
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 225
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7398
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 630
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1044
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 963
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 38315
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 864
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 846
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
5
8
7
6
8
Новий Київ буде український
Новий Київ буде український
&quot;Опозиції доведеться шукати нові козирі&quot;
"Опозиції доведеться шукати нові козирі"
&quot;Влада дійшла до межі. Далі або диктатура, або треба міняти соліста&quot;
"Влада дійшла до межі. Далі або диктатура, або треба міняти соліста"
Найбільші байкерські клуби
Найбільші байкерські клуби
&quot;Без підтримки думаючої частини суспільства, яку опозиція матюкливо називає &quot;противсіхами&quot;, вона приречена на поразку&quot;
"Без підтримки думаючої частини суспільства, яку опозиція матюкливо називає "противсіхами", вона приречена на поразку"
Видео
Все видео
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Интервью
1/5
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2052
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1989
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3600
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6309
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 333
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 11:35

"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ

  Комментировать

Під час зйомок фільму "Іржа" в Голлівуді актор 63-річний Алек Болдвін, виконавець головної ролі, 21 жовтня випадково застрелив операторку-українку 42-річну Галину Гатчінс. Трагедія сталася після обідньої перерви, коли на знімальному майданчику обговорювали наступний кадр.

– Думаю, витягну зброю і скажу: "Паф!" – сказав Болдвін і натиснув на курок. Куля влучила в груди Гатчінс. – Чорт забирай! Пістолет вистрелив!

Операторка померла в лікарні міста Санта-Фе, куди її доправили гелікоптером. Чому реквізитний пістолет був заряджений бойовими патронами, з'ясовує поліція.

10 трагічних випадків на зйомках фільмів і програм

1. На зйомках американського реалітішоу "Копи" 2014-го поліція випадково застрелила аудіотехніка 38-річного Брайса Діона.

– Фільмували вночі. Патрульні з Діоном виїхали на виклик про пограбування ресторану. У приміщенні, де мав бути грабіжник, відкрили по ньому вогонь. Куля випадково влучила в аудіотехніка. Пройшла крізь щілину в бронежилеті й потрапила в серце, – розповідав керівник місцевої поліції Тодд Шмадерер.

Озброєного грабіжника – 32-річного Кортеса Вашингтона – також убили.

Причетних до смерті Брайса патрульних звільнили з роботи.

2. Австралійський телеведучий 44-річний Стів Ірвін помер у прямому ефірі 4 вересня 2006-го.

Знімав під водою в районі Великого бар'єрного рифу біля Австралії. Зненацька його вдарив у груди отруйний морський скат.

– Стів витягнув шип, а за хвилину його не стало. Крові у воді не було, – сказав продюсер і режисер Джон Стейнтон.

Оператор Бенн Кроп заявив, що скат злякався Стіва. Коли відчув загрозу – вдарив.

Ірвін був популярний за­вдяки циклу передач "Мисливець за крокодилами".

Автор: gettyimages.com
  Австралійський доглядач зоопарку і телеведучий Стів Ірвін прийшов на телепрограму The Tonight Show з живим алігатором 28 червня 2002 року. Так рекламував свій фільм ”Мисливець на крокодилів: сутичка”
Австралійський доглядач зоопарку і телеведучий Стів Ірвін прийшов на телепрограму The Tonight Show з живим алігатором 28 червня 2002 року. Так рекламував свій фільм ”Мисливець на крокодилів: сутичка”

3. 23 особи зі знімальної групи російського актора та режисера Сергія Бодрова-молодшого загинули під лавиною 20 вересня 2002-го.

Під час зйомок фільму "Зв'язковий" у горах Північної Осетії. Поховала 127 осіб. Тіла Сергія не знайшли.

– У Кармадонській ущелині мали зняти одну сцену. Близько сьомої вечора роботу довелося завершити через погане світло. Група збирала апаратуру. В цей час із гори Казбек зірвалася гігантська лавина. За 20 хвилин ущелину накрило 300-метровим шаром каміння, бруду та льоду, – розповідали рятувальники.

Селеві потоки рухалися зі швидкістю не менш як 200 км/год., накривали села, бази відпочинку та наметові табори туристів упродовж 12 км. До ущелини рятувальники змогли дістатися за кілька годин. Пошукова операція тривала три місяці. Знайшли 19 тіл.

Автор: Film.ru
  Фото російського актора та режисера Сергія Бодрова (праворуч) зі зйомок фільму "Зв'язковий" у горах Північної Осетії. 23 особи зі знімальної групи загинули під лавиною 20 вересня 2002-го
Фото російського актора та режисера Сергія Бодрова (праворуч) зі зйомок фільму "Зв'язковий" у горах Північної Осетії. 23 особи зі знімальної групи загинули під лавиною 20 вересня 2002-го

4. Під час фільмування стрічки "Три ікси" 2002-го загинув каскадер 44-річний Гаррі О'Коннор.

За сюжетом, в одній сцені герой летить на параплані за човном і спускається по тросу за мить до зіткнення з мостом, під яким пропливало судно. Каскадер ідеально виконав трюк, але залишився незадоволений результатом. Вирішив його повторити.

– Після стрибка Гаррі спускався по тросу й сильно вдарився об колону Палацького моста в чеській Празі. Загинув миттєво, – згадували колеги.

Момент зіткнення каскадера з опорною конструкцією випадково зняли на плівку. Цей фрагмент вставили у фінальну версію бойовика для вшанування пам'яті загиблого.

2002 року "Три ікси" вийшли у прокат.

Коханий не дожив до нашого весілля 18 днів

5. На знімальному майданчику фільму "Ворон" у березні 1994-го загинув син Брюса Лі 28-річний Брендон.

Грав у сцені, де в нього стріляють. Ніхто не побачив, що у стволі револьвера залишилася заглушка. Актор Майкл Массі натиснув на курок. Заглушка вилетіла, пробила Брендону живіт і застряла у хребті.

Із сильною кровотечею Лі доставили в клініку Вілмінґтона. Помер після операції.

– Коханий не дожив до нашого весілля 18 днів. 30 березня я подзвонила йому з Лос-­Анджелеса й розповіла, що обручка готова. Це була остання наша розмова. Наступного дня Лі не стало, – каже наречена актора Еліза.

Фільм закінчили з дублером, якому за допомогою комп'ютерних технологій наклали обличчя Брендона. 13 травня 1994-го картина вийшла на екрани.

Сцену вбивства Брендона Лі перезняли:

6. Американський комічний актор 68-річний Джон Елрой Сенфорд, псевдонім Редд Фокс, помер 11 жовтня 1991 року після зйомок телевізійного шоу "Королівська сім'я".

Перед репетицією Сенфорд спілкувався з репортером. Один із продюсерів вийшов і запитав, де актор. Схопив Фокса й потягнув працювати. Сенфорд на сцену вийшов роздратованим, згадували колеги.

– Сценка з серцевим нападом була коронним номером Редда. Коли цього разу схопився за груди й упав, ніхто не зрозумів, що насправді сталося, – розповідала акторка Делла Різ.

Джон корчився від болю під регіт глядачів. За кілька хвилин усі збагнули, що це не жарт. Викликали "швидку". Медики діагностували інфаркт. Джон помер у лікарні ввечері.

7. 20 вересня 1988-го на знімальному майданчику картини "Повернення мушкетерів" у Мадриді британський актор 54-річний Рой Кіннер упав з коня і зламав тазову кістку.

У нього почалася внутрішня кровотеча. Наступного дня помер від серцевого нападу в лікарні.

– Рой мав виконати важкий трюк – стрибати на коні по мосту. Але актор важив понад 90 кілограмів і ніколи не їздив верхи, – казали родичі.

Сім'я Кіннера подала до суду на продюсерську компанію. Виявилося, що це було не єдине порушення техніки безпеки.

Продюсери не визнали вини, але погодилися виплатити майже $1 млн компенсації родичам загиблого.

8. Під час фільмування стрічки "Найкращий стрілець" 1986-го загинув повітряний оператор 53-річний Арт Шолль.

– Знімати фігури вищого пілотажу запросили пілота Арта Шолля. Його вважали одним із найкращих. Повинен був виконати в повітрі трюк "плоский штопор" і зняти вид із кабіни. Раптом літак втратив керування й упав у Тихий океан. Ані тіла льотчика, ні залишків судна не знайшли, – говорив режисер.

"Найкращий стрілець" вийшов на екрани у травні 1986-го.

9. На нічних зйомках "Сутінкової зони" 1983-го в американському окрузі Вентура, штат Каліфорнія, загинули актор 53-річний Вік Морроу і діти – 7-річний Май-Ка Дінь Ле та Рене Шин-І Чен, 6 років.

Всі знімались у сцені, де їхні персонажі тікали по воді з в'єтнамського села від військового вертольоту США. Піротехнічні вибухи пошкодили хвіст гелікоптера – й він упав на акторів. Морроу й одного хлопчика обезголовив. Інша дитина отримала смертельну травму.

Режисери Джон Лендіс і Стівен Спілберґ та пілот вертольота Дорсі Вінґ постали перед судом. З них зняли звинувачення в неумисному вбивстві. Батьки дітей-акторів також подали до суду. Згодилися на матеріальну компенсацію.

10. Американська акторка 24-річна Марта Менсфілд загинула під час зйомок картини "Райони Вірджинії" 29 листопада 1923-го.

Увечері між дублями вона сиділа в машині. У відчинене вікно перехожий кинув недопалок, який упав акторці на сукню. Почалася пожежа. Партнер по фільму Вілфред Літлл накинув на Марту пальто. Так урятував її обличчя та шию від вогню. Але тіло сильно обгоріло. Наступного дня акторка померла в лікарні.

– Постраждав і водій машини, який намагався зірвати з Марти палаючий одяг. Його вдалося врятувати, – казали колеги актриси.

Винуватця пожежі не знайшли.

Підписатися на журнал "Країна" можна ТУТ

Автор: Юлія ЛІПІЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 38342
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 19269
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 10071
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9792
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8262
Оценки
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
 Просмотров: 1044
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
 3 Просмотров: 846
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
 Просмотров: 1422
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
 Просмотров: 3600
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
 Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
9
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 329
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть