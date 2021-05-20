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Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 9
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
воскресенье, 23 мая 2021 17:05
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Важка хвороба

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– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана.

Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 років їздив на заробітки в Данію. Вдома звів великий дім, купив дороге авто. Два роки тому почав усе розпродавати. Коли з молотка продав будинок – від нього пішла дружина з двома дітьми. Чому збували майно –

ніхто не казав.

– Ми подумали, що захворів на рак і соромиться зізнатися. Зібрали 2 тисячі доларів. Із пенсій гроші давали навіть найстаріші жінки. Всі хотіли помогти, – продовжує Оксана. – Кошти Дмитро взяв зі сльозами на очах. Сказав, що хворий. Але надіється одужати.

Наступного дня дружина Дмитра написала у фейсбуку, що він – ігроман. Роками робив ставки на спортивні події, програвав і брав позики у кредитних спілках. Майно розпродав, коли почали погрожувати колектори.

Торік в Україні 24% громадян назвали себе азартними. Ставки роблять онлайн у букмекерських конторах, грають у казино й лотереї. Кожен 10-й гравець не може зупинитись і стає залежним, стверджують психологи.

– Забрали людські гроші у Дмитра? Він же не хворий, – цікавлюсь у знайомої.

– Думки розділилися. Жіноча половина села хотіли йти до нього й вимагати кошти. Мовляв, використаємо на розвиток села. А чоловіки противилися. Кажуть, то справді хвороба. Ніхто не застрахований.

Автор: Ольга ШВЕД
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