Експерименти

– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, як шкільна кухарка готуватиме кіш-лорен чи нагетси. Найкраще їй вдається підлива з борошна, води й цибулі.

Із 1 січня почали діяти нові норми харчування у школах. Менше цукру, солі, без ковбас і консервованої риби, булок і газованих напоїв. Започаткувала зміни дружина президента Олена Зеленська. Розроблене шеф-кухарем Євгеном Клопотенком меню містить 160 страв української та європейської кухні. 75 відсотків продуктів – рослинного походження: овочі, крупи, фрукти та ягоди.

Радію хоч якимось змінам у цій сфері. В мої шкільні часи щодня годували картоплею, макаронами чи гречкою. Додавали суху котлету, ложку тертого буряка чи капусти. Найбільше ми любили булку й чай. Зараз донька скаржиться, що дають макарони, схожі на шматок тіста. Але любить оладки, щедро посипані цукром.

У більшості шкіл почалися проб­леми – застарілі харчо­блоки, нема постачальників нових продуктів, кухарі не хочуть перевчатися. Євген Клопотенко обіцяє, що їздитиме містами з безкоштовними курсами. Радить не боятися експериментувати. Цікавлюся думкою сусідки Світлани Іванівни – колишньої шкільної кухарки.

– І перша леді, і той Клопотенко живуть у своєму фантастичному світі, – каже. – А реалії такі – зі 100 кіло купленого за тендером м'яса половина – кістки й жили. А готувати з нього треба цілий місяць. Якщо хтось і вміє експериментувати, то це шкільні кухарі.