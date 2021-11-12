– Нас мають за скотів. Ще б у хліві вакцинували, – обурюється жінка в черзі на Львівському залізничному вокзалі.

За новими правилами червоної зони, на потяг пускають лише пасажирів із сертифікатами – вакцинованих двома дозами або які мають негативний тест на коронавірус. Його можна зробити платно на вокзалі. В медичному пункті розгорнули штаб вакцинації. В живій черзі – люди, які заздалегідь купили квитки й хочуть потрапити на потяг.

Розповідаю, що ще влітку голлівудський актор Арнольд Шварценеґґер виклав відео, як він робив щеплення. На автобані стояли мобільні пункти. Медики сканували паспортні дані водіїв, вносили в базу й кололи вакцину всім охочим. Американцям не доводилося навіть виходити з авто. Все займало менш як 3 хвилини.

– Так то розіграли таку сцену на камеру, – сміється жінка. – Він актор і знявся, аби тільки повірили й укол робили.

– Я чув, що в Америці це відбувається не так, як у нас, – додає літній чоловік. – Перед вакцинацією здають аналізи. Багатіям навіть МРТ і УЗД роблять, усе тіло сканують. І тільки тоді консиліум вирішує, чи варто ризикувати. А в нас експериментують, бо ми бідна країна.

Знайома лікарка зітхає, коли розповідаю цю історію. Показує коментарі під відеосюжетом із реанімаційного ковідного відділення. Зняли медики, щоб показати, як страждають невакциновані.

"Якого тільки кіно не покажуть, аби лише українців понищити. Оту "хвору" на ліжку ми вже бачили в кількох серіалах. Не вірю", – коментар якоїсь Галини Сонечко набрав понад 2000 вподобань. Вдвічі більше за саме відео.